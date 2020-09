Harga Minyak Mentah Indonesia Naik 2,43%

HARGA minyak mentah Indonesia di pasar dunia Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan bulan lalu mencapai 2,43%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan pada bulan Juli 2020 yaitu sebesar 40,64 dolar Amerika Serikat (AS) per barel dan pada Agustus ini sebesar 41,63 dolar AS per barel.

"Artinya pada bulan Juli ke Agustus harga minya mentah naik 2,43%. Tetapi bila dibandingkan dengan year on year (yoy) harga minyak ini msih turun 27,3%," kata Suhariyanto saat konferensi pers secara daring, Selasa (15/9).

Selain itu terdapat beberapa komoditas yang juga mengalami kenaikan dari bulan Juli ke Agustus yakni minyak sawit, karet, cokelat, perak, seng, dan emas.

Untuk minyak sawit mengalami kenaikan 9,53% (mtm) sementara yoy juga naik cukup tajam yakni 29,7%. Komoditas karet juga naik 14,8% (mtm) dan secara yoy juga naik 13,52%.

"Sementara emas kenaikan juga cukup meningkat, kenaikan harganya dari Juli ke Agustus 2020 mencapai 6,61%, sementara yoy naik cukup tajam mencapai 31,20%," ujar Suhariyanto.

Kondisi yang berbeda terjadi pada batu bara pada Juli ke Agustus 2020 mengalami penurunan 2,37% (mtm) dan yoy turun curam minus 23,20%.

"Perkembangan harga berbagai komditas ini dari Juli ke Agustus atau dari Agustus 2019 ke Agustus 2020 akan mempengaruhi total ekspor dan impor neraca perdagangan Indonesia," pungkasnya. (OL-6)