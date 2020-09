Gagal Jadi Pemain Termahal, Messi Tetap Paling Kaya

MESKIPUN gagal menjadi pemain termahal di dunia usai memutuskan etap bersama Barcelona akibat perselisihan kontrak, Lionel Messi tetap menjadi pesepak bola paling kaya di dunia.

Menurut Forbes, total pendapatan Messi tahun ini adalah 126 juta dolar AS yang terbagi dari dua penghasilan yakni 92 juta dolar AS dari gaji pemain bola dan 34 juta dolar AS dalam bentuk endorsement.

Posisi kedua ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan pendapatan 117 juta dolar AS. Ronaldo merupakan pemain sepak bola yang paling banyak memiliki follower di media sosial-nya.

Neymar menduduki urutan ketiga dengan 96 juta dolar AS, disusul rekannya dari Paris St Germain Kylian Mbappe yang berusia 21 tahun dan mengumpulkan pendapatan 42 juta dolar AS.

Liga Premier tetap menjadi liga sepak bola terkaya di dunia tetapi hanya dua dari pemain lapangannya yang masuk 10 besar pemain terkaya. Striker Liverpool Mohamed Salah menempati tempat kelima dengan 37 juta dolar AS dan gelandang Manchester United Paul Pogba menduduki urutan keenam dengan 34 juta dolar AS. Rekan setim Pogba, David de Gea, berada pada peringkat 10 dengan 27 juta dolar AS.

Baca juga: Koeman Senang Messi Bertahan di Barcelona

Antoine Griezmann dari Barcelona berada pada urutan ketujuh, disusul pemain Real Madrid Gareth Bale pada posisi kedelapan. Striker Bayern Muenchen Robert Lewandowski, satu-satunya wakil Bundesliga, berada pada urutan kesembilan.

Messi urung meninggalkan Barcelona dan berada pada tahun terakhir dalam kontraknya sehingga bisa hengkang dalam status bebas transfer musim panas mendatang.

Dengan tetap bersama klub Catalan, Messi bakal mendapatkan bonus loyalitas sebesar 83 juta dolar AS sehingga mungkin dia akan terus memuncaki daftar ini.(Ant/OL-5)