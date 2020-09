Jangkau Pasar Timur Tengah, Watson Group Gandeng Al-Futtaim

SUKSES beroperasi di kawasan Eropa dan Asia, ritel produk kesehatan dan kecantikan, A/AS Watson Group berencana memperluas pasar ritelnya ke kawasan Timur Tengah.

Di Jazirah Arab, Watson menggandeng perusahaan konglomerasi global asal Uni Emirat Arab,Al-Futtaim. Ini merupakan proyek perdana Watson di kawasan teluk. Watson berencana membuka 100 toko di Timur tengah hingga 2026 mendatang.

Gerai Watsons pertama di Timur Tengah secara resmi akan dibuka di Dubai Mall pada 1 Oktober; bersamaan dengan portal eCommerce (Watsons.ae), dan aplikasi seluler bernama Watsons UAE, dan Watsons loyalty program.

Vice Chairman di Al-Futtaim Group Omar Al Futtaim, mengatakan, kehadiran Watson di kawasan Timur tengah merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dengan menghadirkan jenama (merek) berkualitas dan berorientasi pelanggan ke jaringan riten Al-Futtaim.

"Kemitraan kami dengan A.S. Watson Group merupakan milestone berikutnya dalam perjalanan kami untuk lebih meningkatkan posisi UEA dan Timur Tengah di peta tujuan ritel teratas dunia, dan kami berharap dapat membuat merek ini tersedia di seluruh lokasi yang lebih luas di kawasan ini," katanya dalam keterangan tertulis.

Omar Al Futtaim (kanan), Wakil Ketua Al Futtaim Group dan Dominic Lai (kiri), Managing Director A.S. Watson Group menandatangani perjanjian pada bulan Januari untuk meluncurkan Watsons di GCC, dengan gerai pertama dibuka pada bulan Oktober

Rencana ekspansi Watsons di Timur Tengah nantinya pada pembukaan dua gerai di Dubai Festival City Center dan The Mall of the Emirates pada kuartal keempat 2020, diikuti dengan masuk ke kawasan Kerajaan Arab Saudi pada 2021.

Watson Group Managing Director Dominic Lai mengaku senang bisa menghadirkan produknya pada konsumen yang peduli akan kesehatan dan kecantikan di Timur tengagh. Ia menyebutkan, kawasan itu merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia untuk produk kecantikan.

"Al-Futtaim membuat kami terkesan dengan pengalaman dan rekam jejak mereka yang telah terbukti dalam manajemen kualitas pada merek-merek ritelnya. Kami sangat bersemangat dapat bermitra dengan mereka untuk menghadirkan pengalaman kecantikan yang baru secara offline dan online serta berbagai merek trendi kepada pelanggan di wilayah ini," katanya. (RO/OL-7)