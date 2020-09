Aktor Ade Firman Hakim Berpulang

Aktor Ade Firman Hakim meninggal dunia. Kabar ini disiarkan akun resmi Teater Abang None Jakarta, Senin (14/9). Ade Firman Hakim meninggal dalam usia 31 tahun.



"Innalillahi Wainnailaihi Rajiun, Kami segenap keluarga besar Teater Abang None Jakarta turut berduka atas kepergian Abang kami, panutan kami, bagian dari keluarga kami, Bang Ade Firman Hakim. Selamat jalan, Bang Firman. Karyamu akan selalu kami kenang," tulis akun @teaterabnon.



Kabar kepergian Ade Firman Hakim juga dikonfirmasi Dai Tirta, adik Ade Firman Hakim. "Iya, diduga Covid meninggal jam 17.20 sebelum maghrib," kata Dai Tirta kepada wartawan, Senin (14/9).



Ade Firman Hakim kali pertama bergabung dengan Teater Abang None Jakarta di pentas Si Doel pada 2010. Belakangan, Ade Firman Hakim membintangi sejumlah film seperti Night Bus dan 22 Menit.



Angkie Yudistia, salah seorang staf khusus milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan pasangannya dalam ajang Abang None mengirimkan Al-Fatihah. "Ade Firman Hakim merupakan orang yang sangat baik, ulet, dan gigih," kenang Angkie. (Medcom.id)