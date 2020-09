Bloomberg Siapkan US$100 Juta untuk Dukung Biden di Florida

MILIARDER Mike Bloomberg siap menggelontorkan dana sebesar US$100 juta untuk mendukung kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden di Florida, negara bagian yang bisa menentukan hasil Pilpres AS. Hal itu dilaporkan media massa AS, Minggu (13/9).

Mantan Wali Kota New York memutuskan hal itu setelah Presiden AS Donald Trump, sebelumnya, mengatakan siap menggelontorkan dana dari koceknya sendiri agar bisa terpilih kembali.

Trump yang menang di Florida pada 2016 berharap bisa kembali mengulangi prestasinya di negara bagian yang disebutnya rumah itu.

"Pemilu akan dimulai pada 24 September sehingga kita harus segera menyuntikan dana di negara bagian itu," ujar penasehat Bloomberg, Kevin Sheekey.

"Mike yakin dengan menginvestasikan dana di Florida, sumber dana Partai Demokrat bisa digunakan di negara bagian lain, khususnya Pennsylvania," imbuhnya.

Seluruh negara bagian utama--Florida, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Wisconsin, dan Arizona--dimenangkan oleh Trump pada Pilpres AS 2016, termasuk empat negara bagian yang sebelumnya diraih Barack Obama pada 2012.

Berdasarkan jajak pendapat, Biden unggul di Florida namun tipis, dengan raihan 48,2% ketimbang Trump yang meraih 47%.

Sejak awal 2019, kampanye Trump telah menggelontorkan dana sebesar US$800 juta, dua kali lipat dana yang dikeluarkan Biden. (AFP/OL-1)