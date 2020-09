Emma Corrin Memerankan Putri Diana

AKTRIS Inggris Emma Corrin, 24, mendapatkan peran yang menantang dalam serial The Crown yang tayang di Netflix yang memasuki musim keempat tahun ini, yakni memerankan Diana, Putri Wales.

Kehadiran Diana dalam serial The Crown menarik perhatian setelah karakter Ratu Elizabeth yang diperankan Claire Foy serta Putri Margaret yang diperankan Helena Bonham Carter di musim sebelumnya mendapat banyak pujian dari penonton.

Tekanan yang dirasakan Corrin mulai dia rasakan sejak terpilih menjadi Putri Diana dan mulai proses reading saat akan melakukan syuting. Peran ini menjadi loncatan dalam kariernya karena sebelumnya ia hanya mendapat peran serial Cesare dan Pennyworth.

“Saya tidak memberi tahu siapa pun untuk sementara waktu,” kata Corrin seperti dilansir dari Vogue.

“Teman-teman saya dari sekolah melakukan hal yang luar biasa ini, mereka membuatkan saya scrapbook yang berisi semua screenshoot dari grup Whatsapp yang memperlihatkan saya berkata, ‘Ya Tuhan, temanteman, saya diundang untuk reading’. Ada juga percakapan kami empat tahun yang lalu ketika saya berkata, ‘Diana sangat me ngagumkan’.”, tutur Corrin yang bermain dalam Misbehavior bersama Keira Knightley.

Corrin mengatakan, ia selalu tertarik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Putri Diana dan ia berpikir ibunya mirip sekali dengan Diana. Namun, untuk karakter di seri tersebut, ia melakukan riset tersendiri dengan melihat film dokumenter Diana: In Her Own

Words berulang kali. Ia juga menemui sekretaris pribadi Diana, Patrick Jephson.

“Menurut Jephson, dia (Diana) sangat lucu dan sangat bahagia sepanjang waktu dan dia menyukai sang Putri,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Corrin juga berkonsultasi dengan movement coach Polly Bennet untuk mencari hewan yang memiliki gerakan paling mirip dengan Diana. Corrin pun memilih kucing setelah awalnya mempertimbangkan rusa.

“Saya merasa saya harus mengenal Diana seperti jika akan menjadi teman,” jelas lulusan Universitas Cambridge tersebut.



Gaun pernikahan

Salah satu yang ditunggu-tunggu dalam serial The Crown ialah proses pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles yang fenomenal pada 1981. The Crown pun membuat replika gaun tersebut untuk episode pernikahan kerajaan.

“The Emanuels, perancang asli, memberi kami pola, kemudian itu dibuat untukku,” kata Corrin yang akan beradu akting dengan Josh O’Connor sebagai Pangeran Charles.

Corrin mengatakan, tidak mudah mengenakan replika gaun pengantin Putri Diana. Ia dibantu setidaknya 10 orang untuk memakai gaun tersebut.

“Kami syuting adegan ketika pertama kali Diana terlihat mengenakan gaun di Lancaster House London. Saya dibantu tim beranggotakan 10 orang yang membantu mengenakan gaun itu karena sangat besar. Ketika saya berjalan keluar, semua orang diam dan suasana hening. Rasanya seperti semua melihat Putri Diana,” kata Corrin. (H-3)