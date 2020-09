Kris Jenner Ingin Fokus Jalankan Bisnis

KELUARGA Kardashian memutuskan untuk menghentikan reality TV show Keeping Up with the Kardashians (KUWTK). KUWTK akhirnya akan menayangkan episode terakhirnya pada akhir 2020 setelah 14 tahun tayangan tersebut hadir di layar kaca.

Kris Jenner, 64, ibu Kim Kardashian mengatakan bahwa ia dan keluarganya memutuskan itu setelah melalui pertimbangan matang. “Ini adalah keputusan yang tepat. Saya hanya merasa demikian,” ujar perempuan bernama lengkap Kristen Mary Jenner tersebut, seperti dilansir eonline.com, Sabtu (12/9).

Kris mengatakan bahwa ia merasa sudah terlalu lama sibuk mengurusi program reality tersebut. Ia merasa sudah waktunya untuk rehat dari rutinitas yang menyita tenaga dan perhatiannya selama belasan tahun tersebut.

Selain kesibukan reality show tersebut, Kris menjalankan bisnisnya, salah satunya Jenner Communications yang berpusat di Los Angeles. Perusahaan tersebut merupakan salah satu rumah produksi yang aktif membuat program-program hiburan di televisi AS. Kris mengatakan akan

lebih fokus bekerja di balik layar dan mengurus bisnis agar tetap bertahan di tengah pandemi. (Pro/H-3)