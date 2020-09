Tur Virtual, Cara Aman Berwisata kala Pandemi

TUR virtual tampaknya dapat menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat di sela-sela social distancing dan belajar atau bekerja dari rumah.

Dengan tur virtual masyarakat dapat menikmati berbagai destinasi wisata, seperti museum, taman nasional dan rekreasi, kebun raya dan binatang, serta landmark, tanpa keluar dari rumah, bahkan tanpa beranjak dari tempat duduk.

Tur virtual ini awalnya hanya dilakukan secara mandiri dengan mengakses Youtube, Google Maps/Street View, dan situs wisata yang menyediakannya secara gratis. Akan tetapi, kini masyarakat bisa mendapatkan pengalaman berbeda melalui tur virtual interaktif

Tur virtual ini berbeda karena menyediakan pemandu yang akan menjelaskan secara lengkap tentang wisata yang dikunjungi, dengan model story telling dan lengkap dengan tanya jawab.Bermodal gawai dan koneksi internet yang stabil, peserta tur akan dibawa menikmati pelbagai tempat wisata yang ditayangkan.

Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai Rp25 ribu-Rp100 ribu, bergantung pada paket yang ditawarkan dan penyedia layanan tur. Ada pula penyedia layanan tur virtual interaktif yang menerapkanpay as you wish. Bahkan, ada penyedia tur yang memberikan layanan secara gratis, semisal Taman Impian Jaya Ancol