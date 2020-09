Ruko di Cideng Terbengkalai, Menteri ATR Soroti Kinerja Anies

MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A. Djalil menyinggung kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal rumah toko (ruko) di wilayah Cideng yang banyak terbengkalai.

Dalam seminar virtual dengan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), Sofyan menyoroti ruko di kawasan Cideng yang ditinggalkan. Aksesnya pun terbatas akibat kebijakan ganjil genap untuk operasional ruko.

"Apa yang terjadi di Cideng dikarenakan regulasi yang beku. Tidak berpikir out of the box. Regulasi yang beku ini bisa kita perbaiki dengan menampung semua ide-ide kreatif," tutur Sofyan dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Sofyan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan diskresi. Sehingga, persoalan di Cideng bisa segera diatasi. "Dalam diskresi ini harus menampung aspirasi publik, serta merespons kondisi saat ini," pungkasnya.

Lebih lanjut, Sofyan menilai peremajaan perkotaan sudah sangat mendesak. Saat ini, masalah yang dihadapi masyarakat adalah banjir dan kemacetan.

Untuk menata permukiman dan perkotaan dibutuhkan upaya dan regulasi yang kreatif sesuai perkembangan zaman. Contohnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Nantinya dalam RUU Cipta Kerja, akan dikenalkan Komisi Tata Ruang. Masyarakat dapat bersuara terkait penataan ruang daerahnya. Setiap pihak juga dapat memberikan masukan dan saran dalam merevisi tata ruang," tandasnya.(OL-11)