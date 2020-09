Osaka Rebut Gelar Kedua di US Open

NAOMI Osaka kembali mengukir prestasi di ajang grand slam US Open. Untuk kedua kalinya, petenis asal Jepang itu menjadi yang terbaik di nomor tunggal putri.

Dalam final tunggal putri US Open 2020 yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, Minggu (13/9), Osaka yang merupakan unggulan empat. menundukkan petenis non unggulan asal Belarusia Victoria Azarenka 1-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 53 menit. Ini menjadi gelar kedua Osaka di US Open setelah meraih prestasi yang sama pada 2018.

Dua gelar di US Open membuat Osaka sepanjang kariernya di dunia tenis telah merebut tiga gelar di ajang grand slam. Petenis berusia 22 tahun itu tahun lalu menjadi kampiun di Australia Open.

Sedangkan di dua ajang grand slam lainnya, Prancis Terbuka dan Wimbledon, Osaka belum mencicipi nikmatnya gelar juara. Di dua ajang tersebut, raihan terbaik Osaka hanya sampai di babak ketiga. (R-1)