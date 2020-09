Depak Raptors Celtics Jumpa Heat

BOSTON Celtics mengakhiri perlawanan juara bertahan Toronto Raptors untuk merebut tiket final Wilayah Timur play-off NBA musim ini.

Di gim ketujuh yang dilangsungkan di AdventHealth Arena, Florida, kemarin, Celtics unggul 92-87. Kemenangan itu membuat Celtics menyisihkan Raptors dengan menang 4-3 pada duel semifinal wilayah yang menggunakan sistem best of seven.

Jayson Tatum mengemas 29 poin dan 12 rebound, Jaylen Brown menyumbang 21 poin, Marcus Smart mencetak 16 poin, dan Kemba Walker menambahi 14 poin untuk membawa Celtics melaju ke final wilayah.

“Jika Anda ingin meraih sesuatu yang membanggakan, jika Anda ingin menang, itu tidak akan mudah,” jelas Tatum. “Itulah kenapa kami berada di sini.”

Di kubu Raptors, Fred VanVleet menjadi penyumbang tersubur dengan mencetak 20 poin. Kyle Lowry menyumbang 16 poin, dan Pascal Siakam mengemas 13 poin dengan 11 rebound.

“Kami tidak tampil baik di seri ini. Tidak ada yang meragukan itu, tetapi apa yang telah kami lakukan sepanjang musim, kami mengagumkan,” ungkap pelatih Raptors, Nick Nurse.

Di laga pamungkas wilayah, Celtics akan bertemu Miami Heat. Gim pertama final Wilayah Timur dimainkan, Selasa (15/9).

Di semifinal Wilayah Barat, Denver Nuggets memaksa Los Angeles Clippers untuk memainkan gim keenam. Itu setelah Nuggets menang 111-105, kemarin, sehingga kedudukan menjadi 3-2 masih untuk keunggulan Clippers. Gim keenam dilangsungkan Minggu (13/9) waktu setempat.

Di bagian lain, forward Houston Roc­kets Danuel House dipastikan tidak dapat tampil lagi setelah dinyatakan melanggar aturan di karantina sepanjang gelaran play-off NBA. House bersalah karena menerima tamu di hotel tempat karantina yang melanggar protokol pencegahan covid-19.

House dipastikan tidak lagi membela Rockets yang saat ini tertinggal 1-3 dari Los Angeles Lakers di semifinal Wilayah Barat. House menyumbang 13 poin dan lima rebound pada laga gim kedua, Minggu (6/9) lalu. Setelah itu dia absen di dua laga selanjutnya karena cedera. (Ant/AFP/R-2)