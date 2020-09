Unpad Targetkan Masuk 500 Universitas Terbaik di Dunia

MEMASUKI usia ke-63, Universitas Padjajaran (Unpad) senantiasa beradaptasi sesuai kebutuhan zaman dalam memberikan pengabdian pada masyarakat. Salah satunya menyangkut rekognisi atau pengakuan kontribusi Unpad baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan pihaknya terus berupaya mengarah ke sana, salah satunya dengan berhasil masuk dalam daftar the Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2020 yang dirilis 2 September kemarin. Dalam pemeringkatan tersebut, hanya ada 9 perguruan tinggi Indonesia yang tembus ke dalam THE WUR dan Unpad berada dalam urutan ke-7. Hal ini merupakan awal dari perwujudan cita-cita Unpad menuju 500 kampus terbaik dunia.

"Pengakuan internasional ini merupakan hasil dari perbaikan kualitas proses, output, dan outcome yang terus meningkat yang diukur melalui peningkatan 5 indikator yaitu teaching, international outlook, industry income, research, dan citation," ungkap Rina dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (12/9).

Unpad juga mengalami akselerasi peringkat dalam penilaian The Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2020 dengan berada di peringkat 101-200 dunia atau peringkat ke-4 secara nasional. Tahun sebelumnya, Unpad berada di peringkat 301+ dunia atau ke-6 secara nasional.

"THE Impact Rankings merupakan penilaian oleh lembaga yang kompeten atas kontribusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terhadap 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta dampak yang dihasilkannya kepada masyarakat luas," ungkapnya.

Selain itu, tahun ini bidang ilmu Kedokteran Unpad juga meraih peringkat 551-600 dunia dan peringkat 3 nasional versi QS World University Ranking. Sebanyak 14 proram studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pun telah memperoleh akreditasi internasional dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization (ABEST-21).

"Saat ini program double degree bekerjasama dengan program studi perguruan tinggi luar negeri semakin bertambah. Tercatat ada 10 program studi di Unpad yang melakukan kerjasama tersebut," jelasnya.

Ke-10 program studi tersebut adalah S2 Farmasi, S2 Teknik Geologi, S1/Profesi Kedokteran, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, Magister Ekonomi Terapan, Magister Manajemen, Magister IImu Ekonomi, dan Magister Akuntansi. Sementara di tingkat nasional, Unpad tahun ini berhasil meraih peningkatan prestasi kemahasiswaan.

Peringkat Unpad melesat ke posisi 9 dari sebelumnya peringkat 23 dalam kategori perguruan tinggi tingkat nasional non-vokasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Unpad juga aktif menggerakan wirausaha lokal dengan memadukan pemberdayaan masyarakat dengan teknologi sebagaimana yang telah berjalan di pusat budidaya lebah Unpad, Bandung Bee Sanctuary (BBS), pembuatan prototipe Rompi Anti Peluru dari serat rami, dan pupuk hayati BionUp yang telah dipasarkan oleh PT Pupuk Kujang.

"Apresiasi kami pada para rektor terdahulu yang telah meletakkan fondasi yang kuat sehingga semakin banyak sivitas akademika yang mampu

meningkatkan kiprahnya di kancah dunia," paparnya. (R-1)