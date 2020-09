Celtics Melaju ke Final Wilayah Timur Playoff NBA

BOSTON Celtics memastikan tiket ke Final Wilayah Timur Playoff NBA berkat kemenangan 92-87 atas Toronto Raptors pada gim ketujuh semifinal yang dimainkan di AdventHealth Arena, Florida, Sabtu (12/9) WIB.

Berkat kemenangan itu, Celtics mengantungi keunggulan 4-3 atas Raptors pada semifinal yang menggunakan sistem best of seven.

Jayson Tatum mengemas 29 poin dan 12 rebound, Jaylen Brown menyumbang 21 poin, Marcus Smart mencetak 16 poin, dan Kemba Walker menambahi 14 poin untuk membawa Celtics melaju ke final wilayah.

Di final wilayah, Celtics akan bertemu Miami Heat. Gim pertama final Wilayah Timur akan dimainkan pada Selasa (15/9).

Fred VanVleet mencetak 20 poin untuk memimpin perolehan poin Raptors, Kyle Lowry menyumbang 16 poin, dan Pascal Siakam mengemas 13 poin dengan 11 rebound.

Raptors melakukan turned over sebanyak 18 kali, enam kali terjadi pada kuarter keempat. Namun, Raptors masih memimpin 89-87 dengan waktu tersisa 1:21.

Siakam berpeluang menyamakan kedudukan, namun Smart melakukan blok dari belakang dan Lowry dilanggar pada sisi sebaliknya di lapangan dengan waktu tersisa 35,4 detik.

Pemain rookie Celtics Grant Williams menyia-nyiakan dua peluang lemparan bebas namun Tatum dilanggar saat melakukan rebound dan memasukkan satu dari dua lemparan bebasnya untuk mengubah skor menjadi unggul 90-87.

VanVleet membuang peluang untuk menyamakan kedudukan saat waktu menyisakan 12 detik dan Walker memasukkan bola-bola lemparan bebasnya di

sisi lain lapangan untuk memastikan kemenangan Celtics.

Dengan Celtics sedang unggul satu poin memasuki kuarter keempat, Walker memasukkan lemparan tiga poin pertamaya di gim itu saat timnya menguasai bola. Daniel Theis dan Tatum menambahi poin saat Celtics melaju 7-0 dan memimpin 79-71.

Raptors unggul 82-78 melalui tip-in Siakam saat waktu menyisakan 6:49, namun permainan tiga poin Walker membantu Celtics unggul 88-78 dengan waktu tersisa 4:51.

Raptors kemudian tertinggal sembilan poin, 51-60, pada kuarter ketiga sebelum menorehkan laju 17-7 yang diakhiri dengan lemparan tiga poin

VanVleet untuk membawa timnya memimpin 68-67.

Celtics memimpin 12 poin pada awal kuarter pertama namun Raptors mengakhiri kuarter itu dengan keunggulan 27-26.

Celtics bangkit pada fase akhir kuarter kedua, mengukir laju 11-0 yang ditutup dengan lemparan tiga poin Brown untuk membawa timnya unggul 44-40 dengan 2:44 tersisa pada babak pertama. Celtics memasuki pergantian babak dengan keunggulan 50-46. (Ant/OL-1)