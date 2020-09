Kepanikan Investor Mulai Mereda

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan kenaikan 2,56% ke posisi 5.016 setelah sehari sebelumnya diguncang kepanikan akibat rencana Pemprov DKI menerapkan kembali pembatasan sosial skala besar (PSBB) Senin (14/1).

Pelaku pasar atau investor, utama lokal, mulai bersikap lebih rasional menyikapi rencana Pemprov DKI itu.

Harga saham yang sempat jatuh hingga menembus batas bawah membuat investor melihat hal itu sebagai peluang. Mereka pun masuk kembali untuk melakukan pembelian.

Tercatat saham perbankan mengalami kenaikan 1% hingga 4%. Saham BRI tercatat naik Rp70 ke Rp3.250 per lembar saham, Bank Mandiri naik Rp100 ke Rp5.475, dan BNI naik Rp190 ke Rp4.870.

CEO Finvesol Consulting Indonesia Fendi Susiyanto menjelaskan kenaikan indeks kemarin sebagi teknikal rebound.

“Ini sebagai aksi rasional sebagian besar pelaku pasar yang menyadari bahwa harga saham sudah relatif murah dan rendah dan menyadari tekanan harga karena panic selling akibat pengumuman PSBB,” katanya.

Namun demikian, kenaikan itu belum bisa mengonfirmasi bahwa IHSG sudah kembali ke tren penguatan sehingga investor masih harus memperhatikan perkembangan yang ada ke depannya.

IHSG masih akan berjuang kembali menguji kekuatan level 5.150 sebelum dikatakan sudah ontrack kembali pada rel tren penguatan.

“Ya, mendekati level 5.150, masih akan berat bagi IHSG sehingga diproyeksikan berpeluang alami koreksi kembali,” kata Fendi.

Peran lokal

Investor asing mencatatkan net sell lebih dari Rp2 triliun. Fendi mengatakan sebenarnya investor asing masih melakukan aksi jual besar, yang ditunjukkan pada level terbawah IHSG hingga sentuh kisaran 4.800.

“Namun, investor domestik institusional lebih banyak melakukan aksi beli yang membuat indeks berhasil bertahan di atas 5.000. Saya melihat outlook-nya IHSG masih akan menguji support level 4.900 hingga 4.650,” tandasnya.

Di sisi lain, penurunan IHSG yang sempat membuat perdagangan terhenti sementara (halt trading) sempat disinggung oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhammad Said Abdullah saat menyampaikan pengantar rapat kerja bersama pemerintah, di Jakarta kemarin.

“Kejadian kemarin sangat disesalkan. Atas pernyataan yang bombastis, dramatis oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu dan membakar ludes Rp300 triliun (sehingga) saham-saham kita berguguran. Kalau korporasi hancur, ritel hancur. Inilah tantangan berat, baik untuk OJK maupun BI,” ujarnya.

Said menambahkan, saat ini kondisi pasar keuangan berada dalam kondisi yang dilematis. Itu terlihat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara konstan di tengah pandemi.

Oleh karena itu, Banggar meminta agar Bank Indonesia dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong dan menguatkan nilai tukar rupiah saat ini hingga di masa mendatang seiring dengan upaya pemulihan ekonomi.

Berbeda dengan IHSG, nilai tukar rupiah kemarin ditutup melemah 35 poin atau 0,24% menjadi 14.890 per dolar AS dari sebelumnya 14.855 per dolar AS.

“Pasar masih merespons negatif pernyataan Gubernur DKI Jakarta,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi. (Mir/Ant/E-1)