AFI dan MAGI Kolaborasi Hadirkan ONEPage Agency

PT AXA Financial Indonesia (AF”) dan PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) melakukan kolaborasi dengan menghadirkan Program ONEPage Agency dengan tagline "One AXA, One Page, One Success”.

Hal itu merupakan bukti komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi perlindungan yang menyeluruh dengan mensinergi kekuatan yang dimilki kedua perusahaan.

Program yang diluncurkan secara virtual pada Rabu (9/9) lalu bertujuan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki dan melengkapi perlindungan mulai dari perlindungan jiwa, kesehatan dan perlindungan aset dengan mengintegrasikan kekuatan produk, layanan dan teknologi dari AFI dan MAGI.

“Program ONEPage Agency adalah bentuk kolaborasi dan sinergi kekuatan antara dua entitas AXA di Indonesia, yaitu AFI dan MAGI, didorong oleh strategi kami untuk fokus kepada nasabah. Program ini memungkinkan kami untuk menyediakan proteksi yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia, serta membantu mereka untuk mencapai tujuan dan ketenangan dalam kebutuhan keuangan jangka panjang," ungkap Julien Steimer, Country CEO AXA Indonesia dan Presiden Komisioner Mandiri AXA General Insurance dalam keterangan tertulisnya.

Dengan melengkapi kebutuhan nasabah akan perlindungan asuransi jiwa, kesehatan, perjalanan, kendaraan dan aset, serta meningkatkan potensi berbisnis untuk mitra tenaga pemasar, lanjutnya, ONEPage Agency adalah program yang sangat menguntungkan bagi nasabah maupun tenaga pemasar.

Melalui program ini, AFI dan MAGI berkomitmen menjadi perusahaan yang terus mengutamakan kebutuhan nasabah dan profesionalisme dari para tenaga pemasarnya. Program ONEPage Agency ini juga diharapkan dapat mendukung bisnis tenaga pemasar dan meningkatkan kualitas mereka dalam membantu nasabah.

“ONE Page Agency ini merupakan komitmen kami untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah dengan menyediakan One Stop Solution dalam melengkapi kebutuhan akan solusi perlindungan asuransi jiwa, kesehatan dan aset. Selain itu melalui kolaborasi ini, kami mengutamakan pengembangan profesionalisme dan kapabilitasnya tenaga pemasar untuk dapat memberikan konsultasi perencanaan keuangan bagi nasabah,” ujar Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia.

Melalui ONEPage Agency, mitra tenaga pemasar AXA akan ditunjang dengan teknologi digital melalui aplikasi yang dimiliki kedua entitas yaitu AFI ONE, AFI DNA dan AXA Mandiri myPage yang diharapkan dapat semakin memudahkan mitra tenaga pemasar dalam membantu nasabah mendapatkan perlindungan menyeluruh yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Teknologi yang dipersiapkan ini memungkinkan para mitra tenaga pemasar untuk melakukan pelatihan, membuat penawaran hingga menerbitkan e-polis secara online.

“Aplikasi digital yang kami sediakan ini tentu akan memudahkan mitra tenaga pemasar dalam menawarkan solusi perlindungan terbaik dari AXA kepada nasabah dan membantu produktivitas serta peningkatan kapabilitas tenaga pemasar,” tutup Enny, Presiden Direktur Mandiri AXA General Insurance. (RO/E-1)