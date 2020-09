Pemeran Olenna Tyrell Wafat

Pemeran Olenna Tyrell dalam serial Games of Thrones, Dame Diana Elizabeth Rigg meninggal dunia pada usia 82 tahun di kediamannya di Inggris.

Rachael Stirling, aktris sekaligus anak perempuan dari Diana Rigg mengatakan sang ibu menghembuskan nafas terakhir setelah diagnosis mengidap kanker pada Maret silam.

“Ibuku yang tercinta meninggal dengan damai dalam tidurnya pagi ini, di rumah, dikelilingi oleh keluarga. Aku akan merindukannya tanpa kata,” ujar Rachel mengumumkan berita tersebut.

Dilansir dari BBC pada Jumat (11/9), Rachel juga mengatakan bahwa Diana Rigg menghabiskan bulan terakhirnya dengan penuh kegembiaraan untuk merefleksikan kehidupannya yang luar biasa, penuh dengan cinta, tawa dan kebanggaan yang mendalam terhadap profesinya.

Berpulangnya Diana ini pun membawa duka yang mendalam bagi kelurga, sahabat, serta kerabat terdekatnya. Akun twitter resmi The Game of Thrones @GameOfThrones juga mengumumkan sekaligus memberikan penghormatan untuk Diana Rigg.

“Jadilah naga. Alam akan selalu mengingat Diana Rigg,” dilansir melalui akun twitter The Games of Thrones.

Akun twitter resmi James Bond @007 juga memberikan penghormatan untuk Diana Rigg

“Kami sangat sedih mendengar kabar meinggalnya Dame Diana Rigg, sang aktris legenda dan layar yang sangat dicintai oleh fans Bond untuk performa memorablenya sebagai Tracy di Vincenzo dalam film On Her Majesty’s Secret Service, satu-satunya perempuan yang menikah dengan James Bond,’ dilansir melalui akun twitter James Bond.

Diana Rigg memerankan Tracy, yang menikah dengan Agen 007, diperankan George Lazenby, dalam film ‘On Her Majesty’s Secret Service’ pada 1969. Aktor Lazenby pun sangat sedih saat mendengar kabar meninggalnya Diana Rigg.

Aktris berbakat asal Inggris ini namanya melejit berkat peran Emma Peel dalam serial televisi The Avengers. Berkat perannya tersebut, Diana Rigg bisa memerankan tokoh dalam film besar seperti James Bond On Her Majesty’s Secret Service. Peran terakhir yang dimainkan oleh Diana Rigg adalah Olenna Tyrell dalam serial Game of Thrones. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-2)