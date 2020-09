Polres Sikka Bantu Beras Bagi Warga yang Konsumsi Ubi Beracun

Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sikka memberikan bantuan beras dan mi bagi warga yang mengonsumsi ubi beracun. Warga tersebut berasal dari dusun Ladubewa dan dusun Watuwa yang berada di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Bantuan beras dan mi itu langsung diantar oleh Wakapolres Sikka, Kompol I Putu Surawan, Kasat Binmas, Iptu Siprianus Sedan dan Kasat Intelkam Polres Sikka, Ipda Eliazer Kalelado serta Kapolsek Nita, Ipda Valen Tani. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Desa (Kades) Done Petrus Muju dan Ketua BPD Done, Damianus Raka di Kantor Desa Done, Jumat (11/9).

Wakapolres Sikka Kompol I Putu Surawan usai penyerahan beras dan mie tersebut mengatakan bantuan dari Polres Sikka ini adalah bentuk perhatian pada warga yang terkena dampak kemarau panjang hingga stok pangan warga mulai menipis.

"Kami menyerahkan bantuan beras dan mie kepada masyarakat yang terdampak kekeringan karena musim kemarau yang berimbas pada warga, sehingga mengalami gagal panen," kata Surawan.

Ia mengaku bantuan beras 250 kilogram dan enam dos mie tersebut diperuntukkan bagi 27 kartu keluarga. "Bantuan yang kami berikan tidak seberapa. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban yang dialami warga," pungkas Surawan.

Petrus mengatakan setiap tahun bila musim kemarau dan terjadi kekeringan, warganya terpaksa harus mengonsumsi ubi beracun atau ubi ondo.

"Kalau musim panas dan pekerjaan semakin berkurang, kami harus mencari ubi ondo itu untuk menjadi makanan selingan setiap hari," tandas Petrus.

"Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu warga di sini," pungkasnya. (OL-14)