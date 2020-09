Whenever You Call Jadi Single Terakhir Arashi di 2020

SETELAH merilis single In This Summer, grup vokal asal Jepang yang cukup legendaris Arashi mengumumkan peluncuran single global berjudul Whenever You Call yang diproduseri oleh penyanyi internasional Bruno Mars. Di laman resmi Instagram Arashi,lima anggota boyband ini mengumumkan single global berbahasa Inggris ini akan diluncurkan 18 September 2020. Mereka mengajak para penggemar Arashi maupun Bruno Mars untuk menyimak single andalan meeka Whenever You Call.

Arashi juga menyebutkan Bruno Mars juga menulis lirik lagu Whenever You Call. Diungkapkan oleh Arashi bahwa lagu Whenever You Call merupakan ungkapan perasaan lima vokalis Arashi yang akan rehat dari seluruh kegiatan hingga akhir 2020.

Arashi beranggotakan Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya, dan Jun Matsumoto. Kelompok ini merupakan bentukan Johnny & Associates pada 1999 di Tokyo. Karier mereka selamam 20 tahun telah menghasilkan 16 album. Mereka juga terlibat dalam acara variety show VS Arashi ditayangkan di sebuah stasiun televisi Jepang. Memasuki usia 20 tahun, Arashi akan beristirahat dari panggung hiburan sampai akhir 2020, setelah merilis Whenever You Call lewat saluran Youtube.