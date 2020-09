Bridgestone Perkecil Label untuk Kurangi Sampah Plastik

PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) turut berpartisipasi dalam gerakan untuk mengurangi sampah plastiki. Di awal September 2020 ini Bridgestone Indonesia memperkenalkan label ban baru yang lebih ringkas, dengan ukuran 40% lebih kecil dari label ban sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan target pemerintah Republik Indonesia yang tercantum pada Peraturan Presiden No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk dapat mengurangi 30% jumlah sampah pada 2025.

Saat ini ada lebih dari 30 kota/kabupaten di Indonesia yang mulai menerapkan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, termasuk di DKI Jakarta untuk mengurangi potensi sampah plastik. Dengan memperkecil ukuran label, Bridgestone berharap dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi limbah yang sulit terurai ini.

“Mengingat penggunaan label ban masih diharuskan di pasar Indonesia, kami memaksimalkannya dengan membuat desain yang lebih ringkas dan menarik. Ukuran label baru yang lebih kecil ini juga merupakan bentuk turut serta kami dalam program pemerintah untuk dapat mengurangi jumlah sampah plastik,” ucap Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia Mukiat Sutikno.

Berdasarkan angka penjualan rata-rata tahunan Bridgestone di Indonesia, inisiatif untuk mengurangi ukuran label ban ini diperkirakan dapat membantu mengurangi sampah plastik sebanyak 7 ton setiap tahunnya.

“Inisiatif ini tentunya sejalan dengan misi CSR Global Bridgestone yaitu 'Our Way to Serve', yang merupakan komitmen nyata Bridgestone untuk selalu menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi serta membantu memastikan lingkungan yang sehat bagi generasi kini dan mendatang”, tambah Mukiat.

Label yang terdapat pada setiap ban berisikan informasi terkait produk ban, informasi produsen, pemenuhan standar dan sertifikasi yang diperlukan dan petunjuk penggunaan. Label baru pada ban Bridgestone di pasar Indonesia ini juga dilengkapi dengan penyematan QR code yang memungkinkan pelanggan lebih mudah dalam mengakses fitur produk serta informasi produk penting lainnya. (S-4)