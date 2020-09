Musim Terakhir Serial para Zombie Telah Tiba

SERIAL televisi 'The Walking Dead' yang memulai debutnya hampir 10 tahun lalu telah memasuki musim terakhir setelah 11 musim mengudara.

Drama horror yang mengadaptasi cerita dari komik populer karya Robert Kirkman ini akan menutup musim terakhirnya sebanyak 24 episode yang dijadwalkan akan tayang selama dua tahun dan berakhir pada tahun 2022.

Namun pada kenyataannya serial franchise bertema zombie ini tidak benar-benar tamat. Para penggemar masih dapat menyaksikan aksi dari dua pemeran utamanya Norman Reedus dan Melissa McBride dalam serial 'Spin-off' yang juga diproduseri oleh Angela Kang dan Scott M. Gimple, kepala konten televisi Walking Dead, yang rencananya akan tayang di tahun 2023.

"Serial 'The Walking Dead' telah menjadi rumah kreatif saya selama satu dekade ini, dan sangat pahit untuk mengakhirinya, " ungkap Angela Kang dalam sebuah pernyataan seperti dilansir oleh cnn.com Rabu (9/9).

"Tapi saya juga sangat bersemangat untuk kembali bekerja dengan Scott Gimple dan AMC mengembangkan serial baru untuk Daryl dan Carol,” pungkasnya.

Pasca serial The Walking Dead, Gimple juga berencana untuk mengembangkan serial antologi episodik baru dengan judul 'Tales of the Walking Dead' yang akan berfokus pada pendalaman karakter individu dari franchise tersebut.

Sementara untuk kelanjutan final Season 10 dari The Walking Dead yang mengalami penundaan jadwal penayangan akibat pandemi, telah bisa disaksikan pada episode khusus yang akan tayang pada 4 Oktober mendatang. (M-4)