Ronald Bell, Pendiri Kool & The Gang, Tutup Usia

RONALD Bell, salah satu pendiri band jazz/rhythm blues legendaris Kool and the Gang, meninggal pada Rabu (9/9) di usia 68 tahun.

Bell lahir di Youngstown, Ohio pada 1951. Ia adalah seorang muslim dengan nama lain Khalis Bayyan.

Angelo Ellerbee, selaku perwakilan Ronald Bell, mengatakan musisi itu meninggal di rumahnya di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat (AS), tanpa menyebut penyebab kematiannya.

Bell mendirikan Kool and the Gang bersama saudaranya Robert dan teman-temannya Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown,

dan Ricky West pada awal 1960-an.

Mereka memainkan musik jazz dengan sedikit funk, disko, R&B, dan pop.

Kool and the Gang sukses besar pada 1970-an, dan dianggap sejajar dengan Earth, Wind and Fire, the Isley Brothers, serta Sly and the Family Stone.

Kool and the Gang membawa pulang Grammy pada 1978 atas kontribusi mereka untuk soundtrack Saturday Night Fever yang dibintangi John Travolta. Mereka mendapat Songwriters Hall of Fame pada tahun 2018.

Lagu-lagu populer mereka masih sering diperdengarkan dalam acara-acara pesta, misalnya Celebration, Jungle Boogie, dan Ladies' Night. (Ant/OL-1)