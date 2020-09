AS Cabut Lebih Dari 1.000 Visa WN Tiongkok

AMERIKA Serikat (AS) telah mencabut lebih dari 1.000 visa untuk warga negara Tiongkok. Kebijakan itu, merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden AS pada 29 Mei yang menangguhkan masuknya pelajar dan peneliti Tiongkok karena dianggap berisiko pada keamanan dalam negeri AS. Hal itu dikatakan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Rabu (9/9).

"Mulai 8 September 2020, Departemen telah mencabut lebih dari 1.000 visa warga negara Tiongkok yang diketahui tunduk pada Proklamasi Presiden 10043 dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa," katanya.

Dia mengatakan mahasiswa pascasarjana berisiko tinggi dan peneliti yang tidak memenuhi syarat merupakan kelompok WN Tiongkok yang terdampak kebijakan itu. Sementara siswa dan cendekiawan yang sah akan terus disambut.

Sebelumnya, Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Chad Wolf telah mengumumkan kebijakan AS tersebut.

"(Visa) untuk mahasiswa pascasarjana dan peneliti Tiongkok tertentu yang terkait dengan strategi fusi militer Tiongkok untuk mencegah mereka mencuri dan sebaliknya melakukan penelitian sensitif," katanya.

Dalam pidatonya, Wolf mengulangi tuduhan AS atas praktik bisnis yang tidak adil dan spionase industri oleh Tiongkok. Hal itu, termasuk upaya untuk mencuri penelitian covid-19, menyebut Beijing menyalahgunakan visa pelajar untuk mengeksploitasi akademisi Amerika.

"(AS juga) mencegah barang-barang yang diproduksi dari tenaga kerja budak memasuki pasar kita, menuntut agar Tiongkok menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia," ungkap sebuah rujukan yang jelas mengacu pada dugaan pelanggaran terhadap Muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok.

Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menyiapkan perintah untuk memblokir impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa, meskipun pengumuman resmi telah ditunda.

Tiongkok, Juni lalu, mengatakan pihaknya dengan tegas menentang setiap langkah AS untuk membatasi siswa Tiongkok belajar di AS. Mereka mendesak Washington berbuat lebih banyak untuk meningkatkan pertukaran dan pemahaman bersama.

Sekitar 360.000 warga negara Tiongkok belajar di AS. Hal itu, mendukung pendapatan yang signifikan ke perguruan tinggi AS, meskipun pandemi covid-19 telah sangat mengganggu aktivitas mereka. (CNA/OL-1)