The Walking Dead Dipastikan Berakhir 2022

SALAH satu serial televisi dengan rating terbaik sepanjang sejarah, The Walking Dead, akan segera berakhir.

Serial tetang zombie itu akan berakhir pada 2022 setelah 11 musim. Musim ke-11 The Walking Dead akan menampilkan 24 episode.

"Sepuluh tahun telah berlalu. Kami masih memiliki dua musim lagi dan sejumlah cerita untuk dikisahkan," ujar salah satu pencipta serial itu Scoyy Gimple.

Dirilis pada 2010, serial itu sukses memecahkan rekor penonton dengan puncaknya pada musim kelima yang ditayangkan pada 2014 sukses menarik 17,3 juta penonton. Namun, penonton serial itu mulai menurun pada 2017.

Meski The Walking Dead akan berakhir, sejumlah turunan dari serial itu akan tetap bergulir. AMC tengah membentuk serial turunan yang berkisah mengenai karakter Daryl Dixon (Norman Reedus) dan Carol Peletier (Melissa McBride) yang akan tayang pada 2023.

Serial turunan lainnya, Fear the Walking Dead telah tayang sejak 2015. Adapin The Walking Dead: World Beyond, serial baru mengenari generasi pertama yang hidup pascakiamat akan mulai tayang pada 4 Oktober,

The Walking Dead dibuat berdasarkan komik mengenai Amerika Serikat yang dikuasai zombie. (AFP/OL-1)