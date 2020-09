Layanan Baru dari OLX Autos

OLX Autos memberikan layanan baru dalam proses membeli mobil bekas melalui program OLX Autos Authorized Dealer.

Dengan bergabung menjadi OLX Autos Authorized Dealer, dealer rekanan akan mendapatkan kemudahan pasokan mobil bekas bermutu dan besertifi kasi dengan harga kompetitif.

Selain itu, OLX Autos juga akan membantu dealer rekanan meningkatkan efektivitas operasional dan meningkatkan potensi profi t dengan berbagai bentuk dukungan layanan dan potensi tambahan traffic. CEO OLX Autos Johnny Widodo menyebutkan ada sejumlah kelebihan membeli mobil di OLX Autos Authorized Dealer.

“Di antaranya ialah mobil yang sudah lulus inspeksi, gratis garansi mesin selama 30 hari dan mendapatkan bantuan dari tim ahli sepanjang proses beli mobil. Ini untuk membantu pelanggan mendapatkan mobil bekas dengan kualitas baik, layak pakai dengan harga yang sesuai (best value for money),” jelas Johnny dalam keterangan resminya, kemarin.

Saat ini OLX Autos Authorized Dealer berada di 3 lokasi yaitu Mikail Motor di Jl Jatiluhur Raya, Kota Bekasi, Liaz Auto di Jl Cipinang Jaya Raya, Jakarta Timur, dan Mobil 19 di Jl Raden Saleh, Jakarta Barat. “Target kami dalam waktu dekat akan ada 10 lokasi OLX Autos Authorized Dealer yang tersebar di Jabodetabek,” lanjut Johnny. (Ifa/S-3)