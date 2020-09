New Yaris Dilengkapi Opsi Kustomisasi

PT Toyota-Astra Motor meluncurkan hatchback terbarunya, New Yaris. Tampil dengan tagline ‘Start Your New Excitement’, Yaris facelift ini mengalami sejumlah perubahan

Perubahan tersebut tidak hanya menambah kemudahan bermanuver, tetapi untuk melengkapi DNA New Yaris menjadi sebuah hatchback kompak yang bertenaga, stabil, dan lincah.

Dari segi eksterior, New Yaris dibalut dengan desain baru, khususnya pada bagian depan, seperti new electrifying front looks pada tipe G, sedangkan pada tipe TRD Sportivo, New Yaris telah dilengkapi dengan attractive new front grille and bumper, new striking LED headlamp design, dan new LED fog lamp design.

Pada sisi interior, New Yaris juga dibekali dengan new advanced infotainment system with smartphone connection. Hal itu mampu membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan.

Khusus untuk tipe TRD Sportivo, New Yaris juga telah dilengkapi dengan new rear parking camera yang akan semakin memudahkan pengguna ketika parkir. Pada fi tur keamanan (safety), New Yaris memberikan pilihan yang lengkap, khususnya pada pilihan jumlah airbags.

Kini New Yaris menawarkan pilihan menggunakan tiga airbags melengkapi tujuh airbags yang telah tersedia. “Ini (penambahan pilihan airbags ialah masalah grading dan juga memberikan opsi kepada konsumen.

Jadi, sebelum minor change, kita punya vari an E, G, dan TRD Sportivo. Sepertinya memang tipe paling bawah tanggapan dari konsumen tidak terlalu banyak.

Persentasenya kecil. Jadi, kami perkuat segmen atas,” kata Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmi dalam acara diskusi digital bertemakan ‘New Yaris: Start Your New Excitement’, kemarin.

Pilihan kustomisasi

Untuk memperkuat tampilah stylish, youthful, dan sporty pada New Yaris, tersedia program Toyota Customization Option (TCO). Di sini, calon pembeli diberi pilihan kustomisasi dengan beberapa macam aksesoris berkualitas pada New Yaris yang akan dibeli.

Tersedia mulai dari Sporty Floor Mat, Door Handle Protector TRD hingga Seat Cover TRD yang membuat tipe New Yaris TRD Sportivo lebih lengkap lagi. “Kelebihan dari TCO ini tidak cuma masalah itemnya, tapi pemasangannya pun kita bisa customize.

Biasanya orang beli mobil dulu baru pasang aksesoris, ini sambil pesan mobilnya bisa langsung pilih aksesorinya dan bisa langsung minta dipasang. Jadi ketika menerima unitnya sudah langsung bersama dengan kelengkapan dari TCO-nya,” jelas Anton.

Seluruh aksesori ini dapat dipesan di diler terdekat dan akan langsung terpasang pada saat membeli New Yaris dengan garansi tiga tahun atau 100.000 km.

Vice President Director PT Toyota–Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, menyatakan terima kasihnya kepada pelanggan generasi muda yang telah mempercayakan Yaris dari generasi ke generasi sebagai hatchback yang dapat diandalkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan mobilitas.

“Sebagai bentuk apresiasi dan implementasi dari semangat Let’s Go Beyond, kami kembali berikan improvement pada Yaris agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang, terutama di era new normal ini,” ungkap Henry Tanoto dalam siaran resminya, Selasa (8/9).

New Yaris ditawarkan dalam dua tipe utama, yaitu Yaris G dan Yaris TRD Sportivo, yang masing-masing tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis CVT. Yaris G tersedia dalam empat pilihan varian yang dibanderol dengan harga mulai Rp263,4 juta hingga Rp279,2 juta, sementara Yaris TRD Sportivo yang terdiri dari empat varian ditawarkan mulai Rp284,9 juta hingga Rp301,4 juta. (Cdx/S-1)