IKSP Buka Program Beasiswa S-2 ke Korea Selatam

INDONESIA-Korea Scholarship Program (IKSP) membuka program Beasiswa Profesor dan Beasiswa Universitas jenjang magister (S-2), bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Korea Selatan.

Program Manager Beasiswa IKSP, Vivi mengatakan program itu merupakan program resmi yang berkerjasama dengan International Korea Culture & Study (IKCS), dan 50 universitas di Korea Selatan.

"Beasiswa Indonesia—Korea Scholarship Program Master ini mencakup beasiswa yang diberikan oleh profesor di universitas atau disebut dengan Beasiswa Profesor, dan beasiswa yang diberikan oleh universitas langsung atau disebut dengan Beasiswa Universitas," ungkap Vivi di Jakarta melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/9).

Ia menjelaskan, program yang ditempuh selama 2-3 tahun ini bekerjasama dengan 50 universitas negeri dan swasta yang ada di Korea Selatan melalui program IKCS.

Program beasiswa ini bertujuan mendukung ketersediaan sumber daya manusia ( SDM) Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan.

Komitmen IKSP ini, lanjut Vivi , diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi lanjut pada program magister di negeri ginseng tersebut.

Baca juga : Kampus Merdeka dan Reka Cipta Dorong Transformasi Perguruan Tinggi

Adapun sasaran pelamar Beasiswa IKSP adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 23–35 tahun serta mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan jiwa kepemimpinan yang kuat, berkeinginan melaksanakan studi lanjut pada program Magister untuk perguruan tinggi di Korea Selatan pada bidang ilmu yang sama maupun berbeda dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Program ini dibuka untuk umum, WNI yang telah lulus menyelesaikan program sarjana (S-1) atau diploma 4 (D-4).

Vivi menambahkan, keberadaan beasiswa IKSP tidak lepas dari persaingan global saat ini yang menuntut para generasi muda mampu berkompetisi di tingkat lokal,juga tingkat nasional serta tingkat international.

Seperti diketahui, negeri ginseng Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan favorit para pemuda-pemudi Indonesia, seiring dengan masuknya budaya Korea ke Indonesi

Pendidikan berskala international menjadi salah satu pilihan para pemuda-pemudi Indonesia untuk dapat bersaing secara global. Apalagi jumlah pelajar Indonesia semakin meningkat dan tersebar di berbagai benu

Vivi menuturkan, Korea Selatan juga dinobatkan sebagai The Most Innovative Economies in the World (Statista, 2019) sehingga banyak pemuda dari penjuru dunia melanjutkan belajar di Korea Selatan. (OL-7)