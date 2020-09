Reese Witherspoon Aktif Kampanyekan Budaya Membaca

AKTRIS Reese Witherspoon, 44, semakin aktif mengampanyekan budaya membaca. Lewat komunitas membaca yang digagasnya, Reese’s Book Club, ia rutin memberikan rekomendasi buku untuk dibaca setiap bulan.

“Tumpukan buku milikku selama 2020,” ujar Reese, dalam akun Instagramnya @reesewitherspoon, (8/9).

Selain memberikan rekomendasi-rekomendasi bacaan baru setiap bulan, komunitas tersebut juga aktif menghadirkan diskusi dan webinar seputar literasi membaca. Tidak hanya diikuti oleh anggota komunitas, kegiatan juga bisa disaksikan oleh masyarakat dunia lewat berbagai platform yang dimiliki oleh komunitas itu.

Di tengah situasi pandemi, pemain film Legally Blonde tersebut juga secara rutin melakukan penggalangan dana. Ia memberikan donasi pada toko-toko buku di berbagai daerah di AS yang mengalami kerugian dan nyaris bangkrut akibat situasi pandemi.

“Kami melakukan itu karena kami tahu usaha-usaha kecil mengalami kesulitan yang besar di situasi saat ini, jadi kami bergerak untuk membantu,” ujar Reese. Ia mengatakan buku favoritnya untuk bulan September ialah The Last Story of Mina Lee. (Pro/H-3)