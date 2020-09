Tangkal Virus,Panasonic Bawa Teknologi Penjernih di Produk Terbaru

PANDEMI Covid-19 mengubah cara berpikir setiap orang tentang kualitas udara di sekitarnya. Penelitian Panasonic Corporation dengan Universitas Prefektur Osaka menemukan radikal hidroksil (OH) yang ditemukan secara alami di lapisan troposfer, mmampu menjadi "deterjen" alami menghambat polutan, bau, dan virus.

Pengujian yang dilakukan di ruangan tertutup selama 3 jam mengonfrmasi bahwa OH yang terkandung dalam air, 99% mampu menghambat virus, termasuk virus korona tipe baru penyebab Covid-19. Hal itu karena adanya efek tegangan tinggi pada kelembapan udara,

Oleh Panasonic, penelitian yang telah dilakukan secara terus-menerus sejak 1997 itu diolah menjadi salah satu solusi teknologi terbaru yang hadir dalam produknya. Lewat teknologi Nanoe X, mampu menghasilkan mesin ionisasi yang mampu menghasilkan partikel air beukuran nano dan mampu menghambat berbagai jenis mikroorganisme patogen seperti bakteri, jamur, alergen, dan berbagai macam virus korona. Teknologi itu juga mampu memecah komponen PM2.5 dan memiliki efek penghilang bau.

"Umumnya, radikal hidroksil (OH) di udara memiliki masa hidup yang pendek dan kesulitan untuk menghasilkan jumlah besar sambil mengontrol pembentukan ozon. Tetapi Panasonic memanfaatkan teknologi unik untuk menghasilkan radikal hidroksil yang terkandung dalam air yang mencakup partikel air bermuatan untuk memberikan masa hidup yang lebih lama," kata Dana Wijaya, General Manager Air Conditioner PT. Panasonic Gobel Indonesia dalam keterangan tertulisnya

Salah satu produk Panasonic yang menerapkan teknologi Nanoe X, lanjut Dana, ialah mesin penyejuk ujdara (AC).

Dana menjelaskan, AC Panasonic dilengkapi dengan nanoe X mengandung 10 kali (sekitar 4,8 triliun per detik) radikal hidroksil (OH) nanoe. Berkat sejumlah besar radikal hidroksil (OH) yang terkandung dalam air, nanoe X dapat menghambat polutan tingkat permukaan dengan menembus jauh ke dalam bahan kain dan menetralkan mikroorganisme patogen seperti bakteri & virus, jamur, alergen, serbuk sari dan zat berbahaya.

"Bagi Panasonic, AC bukanlah sekadar penyejuk ruangan, tetapi juga merupakan solusi total terhadap sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Kami terus berupaya untuk memberikan produk terbaik dan inovatif, yang disesuaikan dengan kondisi pasar di Indonesia," ujarnya.

Dana menambahkan, perusahaan bisnis seperti restoran, rumah sakit, kantor, gym, sekolah, dan lainnya, akan mendapatkan keuntungan dari Radikal Hidroksil yang Terkandung dalam Air karena kemampuannya untuk menawarkan perlindungan udara 24 jam.

"Panasonic akan terus mengejar potensi dari teknologi Radikal Hidroksil (OH) yang Terkandung dalam Air dengan tujuan untuk menciptakan ruangan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Sehingga teknologi tersebut dapat membantu masyarakat untuk melawan pandemi dan risiko yang terkait dengan polusi udara seperti mikroorganisme patogen," pungkas Dana. (RO/OL-7)