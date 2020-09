Lakukan Inovasi agar Makanan Sehat Tetap Enak dan Bermanfaat

SALAD selama ini terstigma sebagai makanan sehat yang hanya penuh dengan sayuran dan hambar. Padahal, salad memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena kaya serat dan antioksidan. Terlebih, tren hidup dan makan sehat di Indonesia kini sudah meningkat.

Namun, hal itu dapat disiasati dengan inovasi berupa tortila rasa dan warna baru. Contoh varian rasa dan warna baru, yakni charcoal (arang) dengan warna hitam, spinach (bayam) untuk warna hijau, dan tomato (tomat) untuk warna merah.

Hal itulah yang dilakukan Saladbar by Hadi Kitchen, restoran makanan sehat kekinian yang terkenal dengan salad wrap dan smoothies-nya, untuk mematahkan stigma tersebut karena makan sayur dapat dilakukan dengan cara yang asik.

"Ini pertama di Indonesia. Ada yang pakai tortila dengan berbagai rasa dan warna, terutama charcoal. Tortila itu aspek penting untuk salad wrap. Itu menjadi sumber karbohidrat dan kita di sini mau kasih inovasi baru yang bisa menambah nutrisi lain buat konsumen kita,” ujar Dennis Hadi, founder of Saladbar by Hadi Kitchen.

Seperti yang diketahui, kandungan charcoal sudah sering dijadikan pewarna hitam pada makanan. Arang mengandung natural activated charcoal yang bermanfaat bagi tubuh karena dapat mengikat racun dan zat-zat kimia dalam tubuh. Selain itu, bisa juga membantu melancarkan pencernaan dan menstabilkan kadar kolestrol.

Lalu, bayam yang memiliki banyak vitamin dan mineral juga terkenal berfungsi untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan kulit. Sedangkan, tomat memiliki manfaat mengontrol tekanan darah serta mengatasi sembelit karena mengandung vitamin C, K1, K, B9 (folat), B, dan kalium.

Meskipun ada perubahan pada tortilanya, kalori dan rasa dari tiap menu yang ada tidak akan berubah. Saladbar by Hadi Kitchen tetap konsisten untuk menyajikan makanan sehat, enak, dan tetap rendah kalori. Menu-menu yang ada pada Saladbar by Hadi Kitchen hanya berkisar 300-500 kalori, sehingga cocok pula bagi orang yang ingin diet.

“Kita tetap berpegang pada prinsip makan sayur tetap bisa enak and in a fun way. Adanya rasa dan warna baru ini justru akan bikin orang jadi makin tertarik makan sayur, terlebih ini yang pertama di Indonesia,” tambah Dennis lagi.

Saladbar by Hadi Kitchen yang berdiri sejak 2019 kini telah memiliki 10 cabang pada 5 kota (Jakarta, Tangerang, Medan, Bandung, dan Semarang). Spesialnya lagi, peluncuran rasa baru dari tortila ini akan dilakukan secara bersamaan di seluruh outlet pada 12 September 2020. Pemesanan rasa baru ini juga sudah dapat dilakukan melalui Go-Food dan Grab-Food. (RO/A-3)