Bantu PJJ, Pemerintah Anggarkan Rp7,21 T untuk Kuota Internet

PEMERINTAH menganggarkan Rp7,21 triliun untuk kuota internet gratis bagi siswa dan mahasiswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga Desember 2020.

"Subsidi pulsa untuk mahasiswa dan siswa diperpanjang sampai Desember 2020," ujar Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (8/9)

Subsidi kuota ini akan diberikan selama 4 bulan dari September hingga Desember 2020 sebesar 35 GB per bulan untuk 39,78 juta siswa, dan 50 GB per bulan untuk 8,24 juta mahasiswa. Sedangkan untuk guru 42 GB perbulan dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

Untuk anggaran kuota bagi dosen tengah dihitung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Subsidi kuota internet hanya akan diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri atau kedinasan. Mereka mendapatkan biaya paket data dari perguruan tingginya," jelas Rahayu.

Kementerian Keuangan juga menyebutkan, anggaran sebesar Rp7,21 triliun ini berasal dari dana cadangan APBN 2020 Kemendikbud sebesar Rp6,72 triliun dan dari realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp492,8 miliar. (OL-7)