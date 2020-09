Keren, Pos Indonesia Sekarang Punya Layanan Kurir Real Time Q9Plus

Pos Indonesia merilis layanan kiriman real time bernama Q9plus(kyunineplu s) untuk melayani ekspedisi di dalam kota secara cepat dan mudah. Konsumen dapat mengakses layanan online booking ini melalui aplikasi QPOSinAja .

PT Pos Indonesia (Persero) semakin mengukuhkan eksistensinya sebagai penyedia jasa kiriman yang handal lewat inovasi terbarunya. Yaitu layanan kurir Q9Plus (kyunineplus). Sebuah layanan pengiriman barang atau paket real time yang mengedepankan pelayanan secara cepat dan mudah.

Layanan terbaru yang merupakan pengembangan dari Q9 adalah jawaban BUMN ini atas disrupsi ekonomi yang membawa masyarakat melakukan aktivitas bisnis secara online. Karena, sejalan dengan kondisi itu, permintaan masyarakat akan jasa pengiriman real time juga meningkat.

"Layanan Q9Plus hadir untuk melayani pengiriman dan pengantaran barang dalam kota secara cepat, dengan jarak maksimal radius 30 Km. Prosesnya, menghubungkan antara pengiriman dan penerima, tanpa transit di dalam kota. Sehingga barang cepat sampai," kata Vice President Marketing PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta.

Q9Plus merupakan brand pengantaran barang yang memiliki fitur canggih, menggunakan teknologi masa kini. Layanan ini bisa didapatkan masyarakat dengan men-download aplikasi QPOSin Aja dan melakukan pemesanan online (online booking).

Pengguna yang sudah melakukan online booking, akan didatangi kurir Pos Indonesia untuk melakukan pengambilan barang (pickup). Kurir ini yang nantinya akan langsung melakukan pengiriman dan pengantaran barang ke alamat yang dituju.

"Nanti pengirim akan mendapat laporan status kiriman dalam bentuk notification pada aplikasi QPOSin AJA. Ini betul betul pengiriman real time yang memang dibuat untuk melayani pengantaran barang secara cepat dan mudah," jelas Tata.

Konsumen juga dapat memilih layanan Point to Point yaitu dengan pola pengiriman one to one (satu tempat ke satu tempat). Layanan akan dilayani dengan standar waktu penyerahan maksimal 3 jam setelah kiriman diambil Kurir.

Menariknya, layanan ini hadir selama 24 jam penuh, dengan catatan terdapat kurir yang standby. Tentu saja, ini menjadi terobosan penting bagi jasa kiriman, di mana masyarakat dapat melakukan pengiriman barang kapan pun.

"Bicara tarif, tentu sangat kompetitif. Di mana untuk satu kali pengantaran mulai dari harga Rp10.000 untuk 3 Km pertama. Kemudian akan terkena tarif Rp2.500 untuk 1 Km berikutnya. Ini berlaku untuk satu paket," beber Tata.

Menurut Tata, kemudahan dan kompetitifnya tarif kiriman ini, dibuat untuk memudahkan setiap individu, keluarga, mahasiswa, generasi milenial, hingga pekerja urban dalam mengirim dan mengantar barang atau paket . (RO/OL-10)