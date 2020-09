Desain Kantor TOTO Indonesia Raih BCI Asia Interior Design Award

DESAIN arsitektur kantor pusat TOTO Indonesia yang terinpirasi dari kejernihan air berhasil meraih penghargaan BCI Asia Interior Design Award 2020.

BCI Asia Interior Design Award merupakan sebuah ajang tahunan bergengsi berskala internasional yang memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap hasil karya arsitektur dan bangunan.

Penghargaan itu dibagi menjadi 7 kategori seperti residensial, institusi, kantor, retail, F&B, hotel dan area rekreasi. Di tahun ini, desain kantor pusat TOTO Indonesia memenangkan kategori kantor dari 7 negara yang berpartisipasi yaitu Tiongkok & Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

President Director PT Surya Toto Indonesia Hanafi Atmadiredja menjelaskan desain kantor pusat TOTO Indonesia mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk sanitasi yang berkualitas, futuristik dan ramah lingkungan.

"Perpaduan suasana budaya Jepang dan Indonesia ini, sama seperti perpaduan produk kami yang menggabungkan kualitas material dari Indonesia dan aspek modern dari Jepang untuk menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (8/9).

Kantor TOTO Indonesia dirancang oleh Field Four Design Office untuk bagian interiornya. Hanafi menambahkan, menggabungkan desain dari dua kebudayaan yaitu Indonesia dan Jepang merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk berinovasi.

"Kami berharap proyek ini dapat menjadi pendorong inovasi pertukaran antar budaya. Dengan penuh kegigihan, kami menerapkan konsep desain yang kuat dan fleksibel untuk menyatukan dua kebudayaan yang berbeda, teknologi dan bahan bangunan yang berbeda serta pikiran klien dan kontraktor yang berbeda," kata Toshiyuki Okubo, Project Director, Field Four Design Office.

Desainer Field Four Office Yuta Shimada menambahkan, inspirasi dari desain kantor pusat TOTO adalah kejernihan air. sehingga menciptakan pengalaman yang mengingatkan peran air bersih pada kehidupan sehari-hari.

"Dari pintu masuknya sudah terpancar warna identitas perusahaan yaitu biru dengan konsep light from water reflecting the city. Untuk desain dari dinding eskalator yang menghubungkan ke lantai showroom mengekspresikan cahaya dari air mengalir, light from flowing water dan design dari showroom TOTO dengan konsep light from a quiet pond,”ujar Shimada.

Kantor pusat TOTO Indonesia ini, sekaligus dilengkapi dengan showroom dimana pengunjung dapat melihat rangkaian produk TOTO dengan teknologi bebas sentuh dan ramah lingkungan yang mengedepankan kehigienisan.

Di sisi lain, Adanya peningkatan standar dan anjuran untuk secara rutin menjaga kebersihan, serta mendorong peningkatan penggunaan air bersih, menantang TOTO untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan rangkaian produk TOTO yang telah dilengkapi dengan teknologi eco-friendly, yang memungkinkan efisiensi daya dan air mulai dari keran, shower, bidet, urinal, kloset, wastafel, hingga hand dryer.

Lebih dari itu, untuk berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat, TOTO Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Habitat for Humanity dalam kampanye #salingpeduli yang mendukung para pejuang medis dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi para staf rumah sakit. (RO/OL-7)