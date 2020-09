Alfred Riedl Tutup Usia

SEPAK BOLA Indonesia berduka. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Alfred Riedl meninggal dunia dalam usia 70.

Kabar duka tersebut datang dari mantan asisten Riedl Wolfgang Pikal. Sembari menyatakan dukanya, Pikal juga mengucapkan terima kasih dengan apa yang dibekali Riedl ke dirinya.

"Assalamualaikum... fyi.... di umur 70 th Alfred Riedl tutup umur kemarin malam,,, 'RIP coach Alfred my friend and mentor, thank you for your friendship and all the ilmu, knowlage and experiance you share with me GBU salam pikal wolfgang," demikian pesan Pikal di grup Whatsapp PSSI Pers.

Namun, Pikal belum mengetahui info lebih detail penyebab meninggalnya Riedl. Dia masih menunggu kabar dari pihak almarhum yang kemungkinan baru bisa dihubungi besok.

Riedl merupakan pelatih berkebangsaan Austria yang punya sejarah panjang dalam sepakbola Tanah Air. Selama kariernya di dunia kepelatiah sejak 1989, ia telah tiga kali menukangi Timnas Indonesia yaitu pada 2010-2011, 2013-2014, dan 2016.

Selain itu, mantan striker timnas Austria periode 1975-1978 ini juga pernah menjabat sebagai pelatih PSM Makassar pada musim kompetisi 2015. (OL-8)