Ramai-Ramai Big Sale, Lazada 9.9 Gelar Diskon dan Tampil Baru

Lazada Indonesia kembali gelar festival belanja Lazada 9.9 Big Sale selama 3 hari penuh dari tanggal 9 – 11 September 2020 dengan banyak promo menarik diskon hingga 99 persen untuk berbagai produk berkualitas pilihan konsumen Indonesia.

Monika Rudijono, Chief Marketing Officer, Lazada Indonesia, mengatakan “Festival Belanja 9.9 Big Sale adalah awal dari serangkaian festival belanja akhir tahun dari Lazada Indonesia. Lazada 9.9 Big Sale kali ini akan dimulai tepat pukul 12 tengah malam di tanggal 9 September 2020 hingga 11 September 2020 dan akan menawarkan lebih banyak produk berkualitas dari bermacam kategori, dari mulai produk eletronik, fesyen, kebutuhan ibu dan anak, peralatan rumah tangga hingga otomotif, yang dapat dimiliki oleh konsumen Indonesia dengan beragam promo sensasional seperti diskon hingga 99% setiap harinya, harga khusus hingga diskon brand.”

Lewat Lazada 9.9 Big Sale ini, Lazada juga memperkenalkan tampilan terbaru dari kanal LazMall 2.0 yang pastinya akan semakin memberikan banyak kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan beragam produk berkualitas pilihannya.

LazMall adalah mall virtual Lazada yang diluncurkan pada ajang 9.9 di tahun 2018, dan saat ini sudah terdapat ribuan brand lokal dan juga internasional serta jutaan produk berkualitas yang menjadikan LazMall sebagai channel untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Haikal Bekti Anggoro, SVP for Traffic Operations & Seller Engagement, Lazada Indonesia berkata, “Di Lazada 9.9 Big Sale tidak hanya brand-brand yang akan memberikan tawaran yang sulit ditolak. Para sellers kami juga telah siap memberikan beragam pilihan produk berkualitas dengan harga menarik bagi konsumen kami. Ada total ribuan voucher sebesar IDR 99ribu yang akan kami bagikan setiap harinya; ada juga flash sale beragam produk yang harganya dimulai dari Rp9 dan berbagai penawaran khusus lainnya.”

Tidak hanya menyajikan promo yang spektakuler, sejalan dengan komitmen untuk selalu hadirkan pengalaman belanja yang aman, nyaman serta menyenangkan, sebagai pelopor Shoppertainment di kawasan Asia Tenggara, Lazada Indonesia hadirkan kembali The Bi99est Show 2020 jelang festival belanja Lazada 9.9 Big Sale yang bisa disaksikan secara live streaming melalui channel LazLive di aplikasi Lazada pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 15.00WIB hingga pukul 00.00 WIB. The Bi99est Show yang tahun lalu berhasil memecahkan rekor nasional MURI untuk tayangan program livestream terlama di platform aplikasi e-commerce, tahun ini akan kembali menampilkan serangkaian konten menarik yang dikemas secara asik dan digawangi oleh 13 hosts dan 9 figur entertainer (KOL) terkenal di Indonesia dalam 9 segmen berbeda, seperti elektronik dan product unboxing; demo masak; smart parenting; fashion; foodism; dan olahraga, lengkap dengan banyak giveaway dan kejutan-kejutan istimewa.

Acara yang akan berlangsung selama 9 jam non stop ini juga akan menghadirkan pertunjukan musik yang akan dibawakan oleh 6 musisi papan atas Indonesia seperti Afgan, Mawar de Jongh, Mikha Tambayong, Vierratale, Ashira Zamita, and Govinda yang siap menghibur konsumen Indonesia dimanapun mereka berada. Sambil menyaksikan the Bi99est Show, konsumen juga dapat berinteraksi & bertransaksi langsung dalam semua segmen secara real time dan yang tidak kalah penting adalah konsumen bisa mengumpulkan voucher belanja sebanyak-banyaknya dari 9999 voucher yang akan dibagikan di setiap segmennya.

Masih dalam rangka kemeriahan Lazada 9.9 Big Sale, pada Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September 2020 lalu, Lazada juga memperkenalkan program “Kado Spesial untuk Belanja Pertamamu” khusus untuk pengguna baru Lazada. Melalui program ini, pelanggan baru Lazada memiliki kesempatan untuk mendapatkan voucher cashback hingga 100% di tiga kali pembelanjaan pertama mereka di periode 4 – 11 September 2020 yang dapat langsung digunakan selama periode Lazada Big Sale berlangsung (9 – 11 Sept 2020).

“Melalui kecanggihan teknologi dan pengetahuan ekosistem e-commerce dari Alibaba, dikombinasikan dengan pemahaman mengenai konsumen di Indonesia, kami berharap untuk memberikan pengalaman berbelanja yang aman, nyaman dan juga menyenangkan bagi semua, baik konsumen maupun penjual. Di saat yang sama, tentunya rangkaian Festival Belanja ini diharapkan juga dapat mendorong pergerakan roda perekonomian Indonesia melalui berbagai program menarik,” tutup Monika saat Media Briefing, Selasa (8/9). (OL-12)