Cinta Laura Buka-Bukaan Terkait Citra Dirinya

Sudah setahun Cinta Laura Kiehl kembali ke tanah air sehabis menyelesaikan studi di Amerika Serikat. Setelah fokus cukup lama pada study, kini Cinta kembali aktif di dunia entertainment. Banyak orang menganggap karya dan citra seorang Cinta Laura Kiehl berubah, bahkan hal itu ditanyakan langsung oleh Reza Chandika. Terutama perihal mispersepsi yang terjadi terhadap persona Cinta Laura Kiehl.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Cinta Laura Kiehl bercerita bahwa ia tidak pernah melakukan perubahan citra, tapi justru menunjukkan dirinya yang sebenarnya. "Aku kan sudah ada di industri entertainment sejak umur 12 atau 13 tahun ya, dan belum lama ini aku ngelakuin sebuah interview yang menceritakan bahwa career aku yang dulu itu benar-benar didikte oleh manajemen, oleh label. Jadi mungkin orang-orang kalau ngeliat aku sekarang mikir, 'oh my God is this the new Cinta?' padahal ini bukan the new Cinta tapi the real Cinta. Selama bertahun-tahun apalagi masa remaja aku, aku berusaha untuk ngebuktiin ke orang-orang, siapa aku sebenarnya."

"But I realize I made a mistake, karena the only person I need to prove something is myself. Aku harap pelan-pelan tanpa harus aku paksakan orang-orang bisa lihat siapa aku sebenarnya dan aku lakuin itu lewat musik aku sekarang yang sangat berubah, film-film yang aku pilih sangat berubah juga. Pokoknya semua project mau itu film, musik, interview apa pun itu, semua pilihan aku sendiri. Aku harap dari situ pelan-pelan orang lihat aku sebenarnya bagaimana," tutur Cinta saat menjadi pengisi acara sesi 'Spill The Brain & Guts' di acara Playfest Series 'Games Party!' Minggu (6/9). (OL-12)