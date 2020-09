Spotify Lite Ulang Tahun, Ketahui Tren Terbarunya

Hari ini Spotify merayakan ulang tahun Spotify Lite yang pertama. Spotify Lite merupakan versi aplikasi Spotify yang dikemas lebih ringan, cepat dan sederhana dengan tetap memberikan pengalaman mendengarkan audio yang tak tertandingi. Dibuat berdasarkan masukan dari para pengguna Spotify di seluruh dunia, aplikasi ini telah memungkinkan jutaan pendengar menikmati audio di mana pun mereka berada, meskipun memiliki keterbatasan bandwidth dan kapasitas penyimpanan ponsel.

Dalam 12 bulan sejak diluncurkan, Spotify Lite telah membantu pendengar di seluruh dunia untuk menikmati dan menemukan ribuan artis dan podcast baru selagi mengontrol data dan ruang penyimpanan - karena Spotify Lite hanya membutuhkann 10MB ruang penyimpanan saat versi Beta meluncur di 2019.

Kini, Spotify menghadirkan apa yang pendengar sukai dengan 15%* pengurangan ukuran aplikasi ketika diunduh. Hal ini membantu pengguna untuk semakin mengurangi pemakaian ruang penyimpanan ponsel, dengan tetap menikmati lebih dari 60 juta lagu dan 1,5 juta podcast, tanpa peduli konektivitas jaringan, paket data atau jenis ponsel - menjadikannya ideal untuk digunakan pada ponsel dan sistem operasi versi lama sekalipun.

Berikut beberapa tren mendengarkan di Spotify Lite:

Sejak Juli 2019, mereka menemukan bahwa pendengar di Brazil lebih banyak mendengarkan musik dengan Spotify Lite yang kemudian diikuti oleh Meksiko, India, Indonesia, dan Argentina.

Meskipun pengguna Spotify Lite berada di berbagai belahan dunia, mereka memiliki pola menarik yang sama dalam mendengarkan. Senin dan Minggu merupakan hari terbanyak mereka melakukan streaming dan mereka paling sering mendengarkan musik dan podcast di waktu makan siang.

Indonesia benar-benar mencapai tahun keemasan untuk podcast, dengan PODKESMAS, Rintik Sedu, Do You See What I See dan Kajian Hanan Attaki masuk ke dalam jajaran Global Top 5 podcast yang paling banyak diputar.

Sementara lainnya, untuk kategori lagu terpopuler di Indonesia diduduki oleh Waktu yang Salah dari Fiersa Besari dan Thantri.

Aplikasi Spotify Lite dapat diunduh secara terpisah dari aplikasi utama Spotify, dan tersedia bagi pengguna Gratis maupun Premium. Spotify Lite dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah dari aplikasi Spotify di seluruh ponsel android dengan versi 4.3 ke atas. (OL-12)