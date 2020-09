Toyota New Yaris Kini Makin Sporti dan Lincah Bermanuver

PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan New Yaris yang semakin stylish dan youthful. Hatchback mini andalan Toyota ini menawarkan sensasi berkendara yang lincah (agile) hingga mampu membangkitkan rasa kegembiraan (excitement), khususnya bagi mereka yang berjiwa muda.

Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2006, Toyota Yaris telah membuka pasar baru di segmen hatchback. Saat itu, Yaris mengusung tagline 'All about Fun' yang menegaskan konsepnya sebagai mobil kalangan anak muda atau bagi mereka yang memiliki jiwa muda, didukung nilai kepraktisan yang dapat mendukung berbagai macam aktivitas mobilitas sehari-hari.

Pada 2014, Yaris generasi kedua di Indonesia hadir dengan desain yang mengedepankan konsep 'Advanced Fascinating True Hatchback'. Yaris generasi dua ini mengalami penambahan panjang 315 mm, penambahan lebar 5 mm, dan namun dengan ketinggian lebih rendah 45 mm dibandingkan generasi sebelumnya.

Di tengah perjalanannya pada 2016, Yaris mendapat mesin baru berkode 2NR-FE 1.500 cc yang lebih bertenaga. Improvement ini disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas pelanggan pada saat itu terhadap sebuah hatchback yang advance.

Menurut President Director TAM Susumu Matsuda, mobilitas pelanggan di era new normal merupakan prioritas utama bagi Toyota yang berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman berkendara aman dan nyaman. "Termasuk New Yaris yang kami harapkan dapat mendukung mobilitas pelanggan di era new normal ini, khususnya bagi generasi muda yang membutuhkan stylish hatchback yang lincah, mudah digunakan, serta exciting to drive," ungkapnya.

Dengan tagline 'Start Your New Excitement', New Yaris dikembangkan sebagai hatchback lincah dengan radius putar yang lebih kecil yaitu 5.1 meter. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam bermanuver.

New Yaris hadir dengan desain eksterior baru, khususnya pada bagian depan seperti New Electrifying Front Looks pada tipe G. Sedangkan pada tipe TRD Sportivo telah disematkan Attractive New Front Grille and Bumper, New Striking LED Headlamp Design, dan New LED Fog Lamp Design.

Sementara pada sisi interior dibekali dengan New Advanced Infotainment System with Smartphone Connection. Khusus untuk tipe TRD Sportivo, New Yaris juga telah dilengkapi dengan New Rear Parking Camera yang semakin memudahkan ketika parkir.

Pada fitur safety, New Yaris menawarkan tipe yang menggunakan 3 airbags yang melengkapi tipe dengan 7 airbags yang telah tersedia. Sehingga, pelanggan dapat memilih tipe New Yaris yang sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk memperkuat tampilah stylish, youthful, dan sporty pada New Yaris, tersedia Toyota Customization Option (TCO) untuk dapat melakukan kustomisasi dengan beberapa macam aksesoris berkualitas. Tersedia mulai dari Sporty Floor Mat, Door Handle Protector TRD hingga Seat Cover TRD yang membuat tipe New Yaris TRD Sportivo lebih lengkap lagi.

Seluruh aksesoris ini dapat dipesan di diler terdekat dan akan langsung terpasang pada saat membeli New Yaris dengan garansi 3 tahun atau 100.000 km apabila dipesan bersamaan dengan pemesanan kendaraan baru.

New Yaris ditawarkan dalam dua tipe utama yaitu Yaris G dan Yaris TRD Sportivo, yang masing-masing tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis CVT. Yaris G tersedia dalam empat pilihan varian yang dibanderol dengan harga mulai Rp263,4 juta hingga 279,2 juta, sementara Yaris TRD Sportivo yang terdiri dari empat varian ditawarkan mulai Rp284,9 juta hingga Rp301,4 juta. (S-4)