BNNP DIY Waspadai Penyelundupan Narkoba lewat Distribusi Sembako

KEPALA Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Brigjen Nanang Hadiyanto menyatakan, pihaknya sedang mendalami penyelundupan narkoba lewat distribusi sembako.

"Di beberapa tempat (di luar DIY), mereka (pengedar narkoba) menggunaka sembako," kata dia di Kantor BNNP, Selasa (8/9).

Pasalnya, pada masa pandemi ini, angkutan sembako lebih mudah. Pihaknya sedang mendalami kemungkinan tersebut. Selain itu, BNNP DIY juga membutuhkan informasi dari masyarakat untuk mengungkap penyelundupan narkoba. Salah satu tempat yang juga menjadi sasaran pengawasan BNNP DIY adalah Bandara Internasional Yogyakarta. Pihaknya bekerja sama dengan otoritas bandara dan instansi terkait untuk mencegah peredaran Narkoba.

"Jangan sampai narkoba masuk melalui bandara," kata dia.

Nanang juga berpesan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru agar menjauhi Narkoba. Kehati-hatian harus ditingkatkan agar mereka tidak terjerumus menggunakan narkoba. Pelajar dan mahasiswa harus berhati-hati karena banyak narkotika jenis baru yang belum tercantum dalam Permenkes nomor 5 2020.

"Kami terus memberi sosialisasi untuk mencega pemakai pemula," kata dia.

Para pelajar dan mahasiswa diminta mencari kawan yang baik dan hindari Narkoba.

"Narkoba no, prestasi yes, sehat yes yes yes," pungkas dia. (OL-3)