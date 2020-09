Summarecon Bekasi Luncurkan Magenta Residence

SUMMARECON Bekasi akan meluncurkan Magenta Residence, yakni inovasi hunian sehat berdesain kekinian pada 26 September mendatang. Klaster itu merupakan kawasan

ketiga dari The Orchard yang menjadi pengembangan Summarecon Bekasi.

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur mengatakan Magenta Residence merupakan terobosan hunian yang diadaptasi dari beragam kebutuhan yang

paling esensial. Hunian ini merepresentasikan rumah dengan lingkungan aman untuk seluruh keluarga, mendukung gaya hidup sehat, nyaman, dan tak kalah pentingnya

dapat menunjang kebutuhan harian yang beriringan dengan peran digital.

“Ini disebabkan sekarang berbagai kegiatan lebih banyak dilakukan dari rumah, seperti work from home, study from home, hingga shop from home,” ujarnya dalam keterangan

tertulis, kemarin.

Ia mengatakan Magenta Residence menawarkan hunian bergaya arsitektur tropis mo dern yang dikombinasikan dengan penggunaan aksen kayu. Pemilihan warna fasad Magenta

Residence yang natural dipadu dengan dinding bertekstur mempunyai efek nuansa artistik baru dan unik saat ditimpa cahaya.

“Desain arsitektur dengan suasana alam tropis menjadikan Magenta Residence cocok bagi mereka yang suka dengan rumah berdesain kekinian,” tandas dia. (Gan/S-2)