WWF 2020 : Festival Daring Pertama bagi Wanita Indonesia

Memasuki era transisi new normal atau kebiasaan baru di masa global pandemi saat ini, hiburan dan sumber informasi telah bermigrasi ke dunia virtual. PK Entertainment meluncurkan inisiatif baru dalam bentuk festival bagi para wanita Indonesia, Women’s World Festival (WWF). Diharapkan setiap wanita yang berpartisipasi akan dapat merasakan dan ikut serta untuk EXPLORE | EXPERIENCE | EMPOWER.

WWF akan menjadi festival bagi para wanita Indonesia yang pertama di tahun 2020 ini. WWF akan mengangkat berita, informasi, hiburan, dan tren yang relevan yang terjadi saat ini selama 2 hari, secara daring. WWF merupakan sebuah rangkaian festival yang diinisiasi oleh PK Entertainment, yang akan diadakan secara offline pada 2021.

Women’s World Festival dengan tagline EXPLORE | EXPERIENCE | EMPOWER akan menghadirkan berbagai narasumber dan pengisi acara. Mereka merupakan sosok wanita Indonesia yang menginspirasi dan menjadi panutan para wanita Indonesia.

Festival ini tidak berbayar (GRATIS!!) dan dapat disaksikan secara gratis melalui Instagram Live dari akun @womenworldfestivaldan YouTube Live dari kanal PK Entertainment Official.

Women’s World Festival akan dimeriahkan oleh Asmara Abigail, Widi Mulia, Vania Wibisono, Sakdiyah Ma’ruf, Samira Shihab, Desiree Sitompoel (@Mamitoko), Poppy Sovia, Sari Kusumaningrum (Sari the Network Queen), Poppy Dharsono, Alicia Beverly Weley, Fang Wilder (@Fangtatis), Kadek Arini, Satya Winnie, Marvin Sulistio, Kartika Yahya, Yacko, dan masih banyak lagi yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Berikut jadwal sesi dan kegiatan selama 2 hari di Women’s World Festival 2020.

Sabtu, 12 September 2020

10.00 - 11.00 Gue yang Masak, Gue yang Ukur. Perempuan Ga Harus Size0

11.00 - 12.00 Declutter Better: How to Transform Your Life by SamiraShihab

12.00 - 13.00 Internal Beauty, External Skincare

13.00 - 14.00 It Feels Good to Be Lost in the Right Direction

14.00 - 15.00 Flawless Makeup for Asian’s Skin Color

15.00 - 16.00 Baby Blues Syndrome is Real, and It was aB**ch

16.00 - 17.00 Listen, Learn, Lead!

17.00 - 18.00 Strengthen Yourself, Girl!

Minggu, 13 September 2020

10.00 - 11.00 Kasih Ibu Sepanjang Masa(k)

11.00 - 12.00 Kenalan Kenalin - How Networking Works

12.00 - 13.00 101 Self-Defense forWomen

13.00 - 14.00 Challenges of Being a Single Parent

14.00 - 15.00 Girls Power! Perempuan Buka Suara

15.00 - 16.00 Isn't That a Guy's Job? Nu-Uh... Not Anymore!

16.00 - 17.00 Laporin, Bukan Biarin

- 18.00 Shop Sustainably with Tinkerlust. (RO/OL-10)