Harga Minyak Dunia Turun, Terendah Sejak Juli

HARGA minyak turun lebih dari $1 per barel pada hari Senin (7/9), mencapai level terendah sejak Juli. Hal itu disebabkan setelah Arab Saudi melakukan pemotongan harga bulanan untuk pasokan ke Asia.

Dilansir dari Reuters, minyak mentah Brent LCOc1 berada di $41,75 per barel, turun 91 sen atau 2,1% per 0000 GMT. Untuk Minyak mentah West Texas Intermediate AS CLc1 turun 91 sen, atau 2,3% menjadi $ 38,86 per barel.

Harga bulan depan mencapai level terendah $ 38,55 per barel, level yang tidak terlihat sejak 10 Juli.

“Dengan Hari Buruh (liburan) di AS secara resmi menandai akhir musim mengemudi musim panas, investor juga menghadapi fakta bahwa permintaan telah lesu, sementara persediaan tetap pada tingkat yang tinggi,” kata analis ANZ dalam sebuah catatan, Senin (7/9).

Eksportir minyak utama dunia Arab Saudi Aramco, memangkas harga jual resmi bulan Oktober untuk minyak mentah Arab Light yang dijualnya ke Asia dengan margin terbesar sejak Mei. Asia diketahui adalah pasar terbesar Arab Saudi menurut wilayah.

Organisasi negara eksportir minyak dan pendukungnya OPEC+, mengurangi kuota pemangkasan minyak dari 9,7 juta barel per hari (bpd) pada Juli lalu menjadi 7,7 juta bpd mulai Agustus setelah harga minyak global meningkat dari posisi terendah bersejarah terkait virus korona.

Perusahaan energi AS minggu lalu menambahkan rig pengeboran minyak dan gas alam untuk kedua kalinya dalam tiga minggu terakhir, menurut laporan mingguan oleh Baker Hughes Co (BKR.N) pada hari Jumat lalu. (Reuters/OL-6)