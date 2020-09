Hadapi Persaingan, CKB Logistik Siapkan SDM dan Teknologi

WALAU terdampak pandemi Covid-19, pasar logistisk nasional pada 2021 di diyakini akan tetap mengalami pertumbuhan. Berdasarkan Indonesia Logistics and Warehousing Market by Sector (Freight Forwarding, Warehousing, VAS) by Domestic and International Services-Outlook to 2021), pasar logistik Indonesia diproyeksikan akan mencapai US$ 240 miliar atau setara Rp3.360 triliun.

Mengantisipasi peluang tersebut, PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) yang merupakan anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABM), terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Direktur Utama CKB Logistik Iman Sjafei mengatakan dengan pengalaman 20 tahun di industry logistik dengan layanan terintegrasi, PT CKB optimistis dapat bersaing.

“Kami optimistis dengan kemampuan SDM dan pengembangan serta aplikasi teknologi akan membuat layanan logistik yang diberikan oleh perseroan semakin baik dan solid untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar logistik nasional yang cukup besar,” jelas Iman, Senin (7/9).

PT CKB, jelas Iman, memberikan pelayanan terintigrasi dalam industri logistik. Mulai dari manajemen transportasi, manajemen pergudangan, logistik proyek, pusat logistik berikat, dan manajemen pelabuhan. Selain itu perusahaan juga memberikan layanan logistic dan pengelolaan material pengeboran, pengiriman kargo, bongkar muat hingga transportasi kelautan terintegrasi.

Salah satu sukses yang diraih PT CKB adalah penyelesaian layanan proyek logistik dari PT Bukaka Teknik Utama Tbk berupa mobilisasi komponen berat seperti box girder baja dalam proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek II Elevated. Layanan ini juga meliputi penyediaan prime mover, multi axles, turn table, alat pendukung, lashing, wire rope, sling, rantai, kelistrikan, dan tenaga kerja.

“Proyek tersebut berjalan dengan baik dan lancar diantaranya berkat pengalaman para tenaga ahli dan layanan terintegrasi yang kami berikan," terang Iman.

Iman menjelaskan total box girder baja yang dimobilisasi mencapai 422 unit dengan muatan terberat 80 ton dan ukuran terpanjang 60 meter. Mobilisasi box gorder baja dilakukan secara bertahap dan selesai dalam waktu kurang lebih 9 bulan.

"Dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam menangani beragam proyek logistik, pengiriman kargo box girder baja untuk proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek II Elevated ini dapat berhasil dikirim tepat waktu dengan aman dan lancar," tegasnya. (RO/R-1)