Usai Diskualifikasi, Semua Poin Djokovic di AS Terbuka Dibatalkan

SEMUA poin ranking yang didapatkan petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, di AS Terbuka dibatalkan dan didenda 250.000 dolar AS. Sanksi itu menyusul diskualifikasi sensasionalnya dari turnamen ini, Minggu waktu AS atau Senin dini hari WIB (7/9).



Pernyataan Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) mengumumkan sanksi seketika untuk Djokovic setelah dia dikeluarkan dari turnamen ini pada babak keempat.

USTA menyatakan Djokovic didiskualifikasi sesuai aturan Grand Slam karena sengaja memukul bola secara membahayakan atau sembrono di dalam lapangan atau memukul bola dengan lalai mengabaikan akibatnya.



"Karena dia telah dibatalkan, Djokovic akan kehilangan semua poin peringkat yang didapatkannya di US Open dan akan didenda dengan hadiah uang yang dia dapatkan pada turnamen ini ditambah setiap atau semua denda yang dikenakan sehubungan dengan insiden yang melanggar tersebut," kata USTA seperti dikutip AFP.

Diskualifikasi Djokovic terjadi menyusul insiden menjelang akhir set pertama dalam pertandingan 16 besar US Open melawan petenis Spanyol Pablo Carreno Busta.

Djokovic sedang tertinggal 5-6 ketika dia memukul bola yang diarahkan kepada seorang ofisial perempuan. Bola itu mengenai leher sang ofisial sampai terpekik.



Djokovic bergegas memeriksa ofisial itu dan setelah beberapa menit sang ofisial bangun dan keluar dari lapangan. Sekitar sekitar 10 menit berdiskusi dengan wasit turnamen, umpire menyatakan Carreno Busta menang karena default (Djokovic dibatalkan). (AFP/OL-13)

