Mensos Pastikan Stok Beras untuk Bansos di Jawa Barat Aman

MENTERI Sosial Juliari P Batubara memantau kondisi Gudang Bulog di Cimindi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras (BSB). Selain sebagai bansos, kebijakan BSB juga bertujuan untuk meningkatkan serapan beras Perum Bulog ke petani.

“Tadi saya melihat sample dari beberapa karung kualitasnya sejauh ini sangat memuaskan. Semoga ke depannya bisa konsisten. Ini juga merupakan kombinasi antara bansos dan strategi penyerapan hasil petani yang juga akan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Juliari dalam pernyataan tertulis yang diterima Media Indonesia, Minggu (6/9).

Juliari mengatakan, sinergitas Kemensos dengan Perum Bulog dalam BS, tidak sekedar dipahami dalam skema jaring pengaman sosial. "Bansos Beras membantu mendorong distribusi stok beras di gudang-gudang Bulog. Selanjutnya Bulog bisa menyerap beras petani. Dan seterusnya, sehingga kesejahteraan petani juga bisa ikut terangkat,” imbuhnya.

Mensos Juliari juga memastikan, stok beras juga terpantau aman untuk memenuhi kebutuhan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang akan menerima total 15 kilogram beras untuk setiap KPM per bulan mulai Agustus-Oktober. Penyaluran dilakukan dua kali, yaitu 30 kilogram per KPM pada September dan 15 kilogram per KPM pada Oktober.

“Stok di Bulog aman, khususnya ini untuk penyebaran di wilayah Bandung dan Cirebon. Taste, aroma, dan visual berasnya bagus,” kata Plt Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana.

Salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang timbul akibat covid-19. Program ini juga merupakan hasil sinergitas antara Kementerian Sosial dengan Perum BULOG sebagai cara untuk menyerap hasil panen para petani lokal.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial bertanggungjawab untuk memastikan kualitas berasnya baik dan layak konsumsi.

"Kita memastikan kualitas berasnya, sehingga tidak ada beras yang lama dan rusak. Ini harus diperhatikan betul dimulai dari sini, pengemasan dan pendistribusian. Untuk itu, pengecekan ke gudang-gudang BULOG juga harus kita lakukan,” terang Edi.

Tujuan dari diluncurkannya bantuan sosial beras ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa beras untuk kebutuhan sehari-hari selama pandemi covid-19 .

Gudang BULOG Cimindi merupakan salah satu gudang untuk menyiapkan bantuan sosial beras di wilayah Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat total 1.737.884 KPM PKH. Dalam rangka pemenuhan bantuan sosial beras di wilayah tersebut akan dilayani oleh tujuh Kantor Cabang BULOG Jawa Barat yang tersebar di Bandung, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Subang, Ciamis, dan Karawang. Pihak BULOG menyatakan siap dan memastikan stok beras untuk Bantuan Sosial Beras dalam kondisi aman.

Setelah melalui proses pengemasan di Gudang Bulog, bansos beras tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan transporter untuk disalurkan secara door to door sampai ke KPM PKH. Transporter yang ditunjuk untuk program ini adalah PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Dos Ni Roha (DNR/A-1)