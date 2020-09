IKEA Buka Pick Up Point di Cakung

PERUSAHAAN ritel perlengkapan dan perabot rumah tangga asal Swedia. IKEA, saat ini tengah menyelesaikan pembangunan IKEA Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur.

IKEA Jakarta Garden City berdiri di lahan seluas 3,7 hektare dengan bangunan seluas 89.000 m2 dan dibangun sejak akhir 2018 lalu. Menurut rencana, IKEA Jakarta Garden City yang lokasinya berseberangan dengan AEON Mal akan mulai beroperasi pada akhir 2020 mendatang.

Namun, untuk memenuhi meningkatnya permintaan produk dalam beberapa waktu terakhir, pada Sabtu (5/9), IKEA secara resmi mulai mengoperasikan IKEA Pick Up Point Jakarta Garden City. IKEA Pick Up oint berlokasi di Food Garden, Blok A No 4, Jakarta Garden City Boulevard 11.

Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk Helen Hamzah mengaku menyambut baik hadirnya IKEA Pick Up Point di Jakarta Garden City yang bisa memudahkan masyarakat, khususnya penghuni Jakarta Garden City berbelanja produk-produk IKEA.

"Kami berharap gerai IKEA Jakarta Garden City yang kini sedang dalam proses pembangunan juga bisa cepat selesai dan segera beroperasi," sambungnya.

Pick-up Point dimaksudkan untuk memperluas aksesibilitas IKEA, sekaligus menawarkan biaya pengantaran yang lebih rendah dan terjangkau bagi para pelanggan di area timur Jakarta. Masyarakat, terutama para penghuni Jakarta Garden City kini bisa berbelanja daring di IKEA.co.id atau melalui IKEA App dan mengambil barang yang dibeli di Pick-up Point.

Lebih lanjut Helen mengatakan kehadiran IKEA akan menambah fasilitas dan akan memberi nilai tambah bagi kawasan Jakarta Garden City. IKEA juga ikut mendukung terwujudnya kawasan hunian modern internasional berkualitas yang memiliki fasilitas lengkap.

"Ke depan kami akan terus menambah fasilitas di Jakarta Garden City," ujarnya.

Saat ini, kata Helen, di Jakarta Garden City sudah tersedia berbagai fasilitas berkelas dunia, mulai dari pendidikan, olahraga, kuliner, pusat perbelanjaan, sekolah dan lainnya.

Jakarta Garden City telah menjelma menjadi global city yakni sebuah kawasan yang menjadi tujuan investasi utama bagi para investor global seperti AEON Mall, IKEA, Hongkong Land dan Lotte E&C. Lokasi Jakarta Garden City sangat strategis dan didukung oleh infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. (RO/X-12)