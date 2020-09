Keponakan Prabowo Kecewa Tokoh Senior Beri Contoh tidak Baik

CALON Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati menyayangkan pelecehan seksual yang kerap kali diterima oleh perempuan.

Menurutnya pelecehan seksual apapun bentuknya melukai martabat korban.

Hal itu ia kemukakan menanggapi dugaan pelecehan terhadapnya di media sosial Twitter. Termasuk, cuitan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang mengomentari penggunaan celana pendek ketika berolahraga lari.

"Setahu saya ada dua pihak ya yang melakukan cuitan yang sepertinya akhirnya viral. Akun Twitter tidak saya pegang secara pribadi, tapi tim saya yang mengerti betul perjuangan saya soal pelecehan dan kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Fisik maupun verbal bahkan lewat medsos," ujar Saras ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (5/9).

Ia pun menyayangkan komentar tersebut dan merasa kecewa ada tokoh senior yang memberikan contoh kurang baik bahkan mengobjetifikasi seorang calon pimpinan daerah.

"Ya, dikatakan tidak mencantumkan nama. Maka bisa saja yang beliau maksud adalah calon wakil wali kota yang lainnya yang notabene laki-laki semua. Mungkin saja," tutur Saraswati.

Ia menegaskan, tidak ada toleransi atas pelecehan seksual dalam bentuk verbal sekalipun. Disampaikannya, terlalu banyak perempuan yang mengalami dan memaklumi walaupun hal tersebut melukai kaum hawa.

"Saya sebagai aktivis perempuan dan anak menyayangkan adanya kejadian ini dan para pelaku harus tahu kalau hal tersebut tidak meninggikan derajat perempuan, tapi melukai martabat perempuan. Contohnya para atlet olahraga perempuan," ucap Saraswati.

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menyampaikan pelecehan seksual harus dilawan bersama-sama. Ia tidak ingin korban dibiarkan sendiri menghadapi pelecehan dan kekerasan seksual. Menurutnya harus ada perubahan di masyarakat dalam memandang pelecehan seksual.

"Memang harus ada perbaikan sikap lewat pendidikan tentang akhlak dan karakter dan budi pekerti," tukasnya.

Mantan Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu menimpali kicauan sebuah akun yang menyebutkan soal paha calon Wakil Wali Kota Tengsel. "Huzz- No Picture Hoax," tulis Said Didu melalui akun twitternya @mssaid_didu.

Komentar Said Didu direspons beragam oleh masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, salah satunya memberikan dukungan melalui akun twitternya terhadap perlakuan yang diterima Saraswati dan menyebut Said Didu telah melecehkan perempuan.

Tangkapan layar akun Twitter @msaid_didu

Saraswati maju dalam pemilihan kepala daerah 2020 dan diusung menjadi pasangan bakal Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersama H Muhamad oleh PDIP, Gerindra, PSI, PAN, Hanura, Perindo, NasDem, Partai Garuda, dan Partai Berkarya. Sebelumnya ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra dan aktif mendorong disahkannya rancangan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (X-15)