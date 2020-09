Setelah Tiga Dekade, Film Godfather III akan dapat Ending Baru

Paramount Pictures akan merilis suntingan baru dan restorasi dari film "The Godfather Part III" karya Francis Ford Coppola di bioskop pada Desember, diikuti oleh debut digital dan DVD.

Film yang dirilis pada 1990 itu, diberi judul ulang "Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone."

Paramount mengatakan bahwa versi penyuntingan baru akan mememenuhi visi asli Coppola dan penulis skenario Mario Puzo.

"The Godfather Part III" dirilis 16 tahun setelah "The Godfather Part II" dan berfokus pada upaya Michael Corleone, diperanlan Al Pacino, untuk membebaskan keluarganya dari bisnis kriminal. Aktris Diane Keaton dan Talia Shire mengulang peran mereka, tetapi Robert Duvall menolak untuk kembali sebagai Tom Hagen, pengacara keluarga Corleone.

Film ini sempat dinominasikan untuk tujuh Oscar. Coppola memilih putrinya Sofia Coppola sebagai putri Michael, Mary Corleone -sebuah penampilan yang disorot secara luas oleh para kritikus.

"Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone 'adalah pengakuan atas Mario dan pilihan saya serta niat asli kami untuk apa yang menjadi' The Godfather: Part III,'" kata Coppola.

“Untuk versi terakhir ini, saya membuat awal dan akhir yang baru, dan mengatur ulang beberapa adegan, pengambilan gambar, dan isyarat musik. Dengan perubahan ini dan rekaman serta suara yang dipulihkan, bagi saya, ini adalah penutup yang lebih tepat untuk 'The Godfather' dan 'The Godfather: Part II' dan saya berterima kasih kepada Jim Gianopulos dan Paramount karena mengizinkan saya untuk mengunjunginya kembali," ujar maestro film itu.

Coppola dan perusahaan produksinya, American Zoetrope, mengerjakan pemindaian 4K negatif asli untuk melakukan pemulihan bingkai demi bingkai dari versi baru dan "The Godfather: Part III" yang asli.

"Coppola mengawasi setiap aspek restorasi saat mengerjakan edit baru, memastikan bahwa film tidak hanya terlihat dan terdengar murni, tetapi juga memenuhi standar pribadinya dan visi penyutradaraan, ”kata Andrea Kalas, wakil presiden senior Paramount Archives. (Variety/M-2)