Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Aktif dan Produktif

Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan semua segi kehidupan dampaknya terhadap kehidupan sangat luar biasa, dan telah mengubah pola hidup kita menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan hidup sesuai dengan protokol kesehatan.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan untuk tetap bertahan diperlukan kreativitas dan kejelian melihat peluang di tengah masa sulit seperti sekarang.

Ia menyampaikan bahwa untuk menyikapi situasi sulit dimasa pandemi selalu tingkatkan kualitas dan kemampuan agar mampu bersaing dan sukses. "Terobosan harus kita buat, apalagi dalam kondisi pandemi, tetap harus aktif, tetap bekerja, tetap produktif tetapi aman covid-19," sebut Irwan dalam sambutan Wisuda STKIP Adzkia Padang, Jumat (4/9).

Selain itu Gubernur Irwan menambahkan bahwa penggunaan Informasi Teknologi (IT) sangatlah penting dalam mendukung kreativitas apalagi saat pandemi seperti sekarang, karena sebagian besar masyarakat menggunakan IT dalam menunjang aktivitas keseharian. "IT sangat dibutuhkan kedepan, IT suatu keniscayaan dan permanen dengan semua sektor pekerjaan, di masa pandemi ini IT sangatlah penting, sesudah pandemi IT juga dipakai," kata Irwan.

Sementara itu Alfadhlani Ketua STKIP Adzkia menyebut, semenjak pandemi mahasiswa dituntut untuk cepat beradaptasi dengan kehidupan baru, terbiasa menggunakan teknologi masa depan. (OL-12)