Jangan Ragu Mengenalkan Pendidikan Seks pada Anak Sejak Dini

Seks adalah bahasan yang penting. Namun, kenapa masih banyak orang yang menganggap tabu dan menganggap hal ini tak layak dibicarakan? Jika tidak ada yang memberi tahu, tentu akan mencari tahu sendiri. Bahkan, bisa jadi tidak segan mencobanya tanpa tahu dampak ke depannya nanti. Oleh karena itu, pendidikan seks penting diajarkan, bahkan sejak dini. Simak perbincangan Media Indonesia bersama Psikolog Klinis Anak, Rayi Tanjung Sari (@rayitanjungsari) dan Co-Founder Tabu.id, Neira Ardaneshwari Budiono (@neirabdn) di program Nunggu Sunset, Kamis (3/9). Diskusi ini dipandu oleh Jurnalis Media Indonesia Astri Novaria (@agastrigi). #pendidikanseks #nunggusunset

