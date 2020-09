Versi Baru Godfather: Part III Dirilis Desember

VERSI baru dari film karya Francis Ford Coppola, The Godfather: Part III, akan dirilis di bioskop, Desember mendatang. Hal itu dikatakan Paramount, Kamis (2/9).

Film pamungkas dari kisah keluarga mafia Corleone dianggap mengecewakan dan versi baru film itu disebut sukses mencapai akhir asli yang diinginkan Copolla dan penulis naskah Mario Puzo.

"Untuk versi ini, saya menciptakan awal dan akhir yang baru, serta menyusun ulang sejumlah adegan," ujar Coppola dalam sebuah pernyataan resmi.

"Dengan perubahan-perubahan itu, bagi saya, ini akan menjadi kesimpulan yang lebih tepat bagi The Godfather dan The Godfather: Part II," lanjutnya.

Baca juga: Ben 10 vs The Universe: The Movie akan Tayang pada 10 Oktober

Film editan baru yang diberi judul Mario Puzo' Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, akan dirilis di bioskop secara terbatas pada Desember, dalam rangka perayaan 30 tahun The Godfather, sebelum bisa diakses di berbagai layanan streaming.

"Film ini merupakan pengakuan dari judul yang Mario dan saya inginkan dari The Godfather: Part III," kata Coppola.

Meski gagal menuai pujian seperti dua film Godfather sebelumnya, The Godfather: Part III masih meraih tujuh nominasi Piala Oscar, termasuk untuk film terbaik.

Mengambil seting 16 tahun dari The Godfather: Part II, film keluaran 1990 itu berkisah mengenai upaya Michael Corleone, yang diperankan Al Pacino, yang kini berusia 60-an dan berusaha menarik keluarganya keluar dari dunia mafia. (AFP/OL-1)